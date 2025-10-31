En operación ‘Los Cazadores’ la Policía desmantela banda de ladrones de motocicletas

En labores investigativas y de inteligencia coordinadas con la Fiscalía, la Policía realizó nueve diligencias de allanamiento que permitieron capturar a siete personas, cinco de ellas en flagrancia y dos por orden judicial.

Presuntamente, todas se dedicaban a robar motocicletas en el municipio de Soledad. Las diligencias se llevaron a cabo en los barrios Prado Soledad, Normandía, Villa del Carmen II y Soledad 2000, del municipio de Soledad.

Como lo explicó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los capturados serían responsables de más de 25 casos de robos de vehículos.

Agregó el oficial que en su modus operandi intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y, posteriormente, alteraban los sistemas de encendido de los vehículos utilizando herramientas conocidas como plumillas.



Los capturados fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. AsImismo, se conoció que suman nueve anotaciones judiciales.

Durante los procedimientos fueron incautados un motocarro, cinco motocicletas hurtadas y cuatro más con inconsistencias en sus sistemas de identificación.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla resaltó que “estos resultados son producto del trabajo articulado entre las unidades de investigación judicial, inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, orientado a desmantelar estructuras dedicadas al hurto de automotores”.