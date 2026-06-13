En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En vías del Atlántico las autoridades esperan más de 85.000 vehículos este puente festivo

En vías del Atlántico las autoridades esperan más de 85.000 vehículos este puente festivo

Siete áreas de prevención y restricciones a vehículos de carga son algunas de las medidas que se verán en los corredores nacionales del departamento.

Plan éxodo.
Más de 70 miembros de la Policía estarán realizando controles preventivos en las vías del Atlántico.
Foto: Policía de Tránsito de Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

Este puente festivo miles de familias en Colombia mezclan las ganas de pasear y la celebración del Día del Padre. Por este motivo las autoridades viales en el Atlántico esperan un alto flujo de vehículos por las vías del departamento.

En ese sentido y en el marco del Plan Éxodo, la capitán Lizbeth Herrera, jefa de Tránsito y Transporte del Atlántico, informó que están desplegadas 7 áreas de prevención ubicadas sobre el corredor de la Vía al Mar, la Oriental y la Cordialidad, por donde se espera que transiten más de 85.000 vehículos entre este sábado y el lunes festivo.

Señaló la oficial que aproximadamente 70 uniformados estarán realizando pruebas de embriaguez, controles de velocidad, revisiones a vehículos particulares y de transporte público, solicitud de documentos y pausas activas para los conductores con el objetivo de disminuir la siniestralidad.

Lea también:

ese una cari atlantico.jpg
Caribe

Sorpresa en el Atlántico por llegada de nuevo interventor en la ESE UNA

Policía en Barranquilla (3).png
Caribe

Cinco muertos y un herido tras ola de violencia en Atlántico en menos de 24 horas

“Invitamos a los conductores a respetar las señales de tránsito, manejar con prudencia, revisar sus vehículos antes de emprender un viaje y que se unan a la campaña ‘No más excusas en la vía’. Nuestro único propósito como Policía Nacional es salvaguardar la vida y la integridad de todos los actores viales”, destacó la capitán Herrera.

Agregó la jefa de Tránsito y Transporte del Atlántico que también habrá restricciones para la movilización de vehículos de carga desde este sábado, de 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y el lunes de 10 de la mañana hasta las 11 de la noche en la Vía al Mar y la Oriental.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Barranquilla

Atlántico

Plan Éxodo

Policía Nacional

Día del Padre

Publicidad

Publicidad

Publicidad