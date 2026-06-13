En vías del Atlántico las autoridades esperan más de 85.000 vehículos este puente festivo

Este puente festivo miles de familias en Colombia mezclan las ganas de pasear y la celebración del Día del Padre. Por este motivo las autoridades viales en el Atlántico esperan un alto flujo de vehículos por las vías del departamento.

En ese sentido y en el marco del Plan Éxodo, la capitán Lizbeth Herrera, jefa de Tránsito y Transporte del Atlántico, informó que están desplegadas 7 áreas de prevención ubicadas sobre el corredor de la Vía al Mar, la Oriental y la Cordialidad, por donde se espera que transiten más de 85.000 vehículos entre este sábado y el lunes festivo.

Señaló la oficial que aproximadamente 70 uniformados estarán realizando pruebas de embriaguez, controles de velocidad, revisiones a vehículos particulares y de transporte público, solicitud de documentos y pausas activas para los conductores con el objetivo de disminuir la siniestralidad.

“Invitamos a los conductores a respetar las señales de tránsito, manejar con prudencia, revisar sus vehículos antes de emprender un viaje y que se unan a la campaña ‘No más excusas en la vía’. Nuestro único propósito como Policía Nacional es salvaguardar la vida y la integridad de todos los actores viales”, destacó la capitán Herrera.



Agregó la jefa de Tránsito y Transporte del Atlántico que también habrá restricciones para la movilización de vehículos de carga desde este sábado, de 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y el lunes de 10 de la mañana hasta las 11 de la noche en la Vía al Mar y la Oriental.