Sorpresa en el Atlántico por llegada de nuevo interventor en la ESE UNA

Alfredo Villadiego Lora se convertirá en el tercer agente interventor que nombra el Gobierno Nacional en la ESE Universitaria del Atlántico UNA. La designación toma por sorpresa a los usuarios y ahonda la crisis de la red pública hospitalaria, cuyas deudas con los diferentes proveedores ascienden a 160 mil millones de pesos, según confirmó Napoleón Mugno, presidente del sindicato de Anthoc.

“Eso es una sorpresa para nosotros y es preocupante porque el funcionario que entra trata de emparejar las cargas, pero si lo sacan a los tres meses no se puede lograr el objetivo, de pronto se logra una mejora, pero no significativa, no se encuentran soluciones definitivas”.

Recalcó el dirigente sindical que aunque no se ha logrado llegar a un punto de equilibrio económico en la ESE UNA, con la saliente agente interventora Maryury Díaz se mejoró en la ocupación de camas, facturación, recaudo de recursos e incluso el pago de salarios que se le debían a un alto porcentaje de trabajadores.

Agregó Napoleón Mugno que con las intervenciones y liquidaciones de algunas EPS se han visto más perjudicados por el no ingreso de recursos, lo que agrava la crisis económica de la red.



“Para nadie es un secreto que las EPS intervenidas no están girando los valores totales y ahora parece que saldrá un nuevo decreto en el que la cuenta que se radique la van a girar sin necesidad de hacerle una auditoría, que es lo que se debe realizar”, advirtió.

Alfredo Villadiego Lora, el nuevo interventor, es contador público egresado de la Universidad del Atlántico, especializado en Tributación y Alta Gerencia de la Universidad Autónoma del Caribe. Cuenta con otra especialización en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia.

Dentro de su recorrido laboral ha sido gerente financiero de la EPS Mutual Ser, director de salud en Cajacopi EPS, y asesor de la oficina jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud.

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Hay que recordar que la red pública hospitalaria del Atlántico integra cinco hospitales y se encuentra intervenida por la Superintendencia de Salud desde el 19 de agosto de 2025.