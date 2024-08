"Es desafortunada": presidenta de Cerrejón sobre prohibición de exportaciones a Israel

La presidenta de Cerrejón, Claudia Bejarano, también mostró su inconformismo frente al decreto que prohíbe las exportaciones a Israel, por cuanto consideró que es una decisión que "impacta los ingresos de la Nación y de las empresas", cifra que se ha calculado en 650.000 millones de pesos a nivel nacional.

Bejarano sostuvo que las empresas privadas deben tener "la libertad y la apertura de poder exportar" a donde ellas consideren, a esos mercados donde tengan la certeza de que les va a comprar su carbón y que les va a generar ingresos.

"Desafortunado el decreto que limita las exportaciones a un país como Israel (...) Ahora, el hecho de que nosotros no exportemos, no quiere decir que Israel va a dejar de comprarle a otro. Realmente, aquí quien pierde no es Israel, perdemos los mineros de carbón colombianos", dijo.

Desde Barranquilla, el presidente ejecutivo de Analdex, Javier Díaz, también se sumó a los cuestionamientos por este controversial decreto del Gobierno Nacional.

El ejecutivo sostuvo que dicho decreto que entró en vigencia este 22 de agosto "no está invocado con consideraciones comerciales, sino morales", lo cual no está establecido en la Ley de comercio exterior definida por el Congreso. Según él, esto será suficiente para que la medida sea derogada.

"El Gobierno, por consideraciones morales, no puede hacer lo que está haciendo y muy seguramente ese decreto se va a caer, pero ya creó el daño, creó la incertidumbre", dijo.

"Creo que innecesariamente estamos recibiendo señales que son contradictorias, cuando lo que se requiere es aumentar las exportaciones", añadió.

El presidente de Analdex cuestionó, a su vez, "por qué la medida no se toma con países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, donde también hay represión".