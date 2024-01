Es un error entregarle administración de recursos de seguridad solo a Barranquilla: Alfredo Varela

Una vez se posesionó como diputado del Atlántico, Alfredo Varela reconoció que la inseguridad es uno de los temas que deben ser atendidos de inmediato por los nuevos mandatarios; sin embargo, consideró que sería un “error” ese primer paso que buscaría dar el gobernador Eduardo Verano al cederle la administración de los recursos de la seguridad solo al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Como se recordará, Char anunció en su posesión que él se encargaría de administrar la plata que destine la Gobernación del Atlántico para la seguridad de todo el área metropolitana y no solo la de Barranquilla, pues así lo había acordado con Verano. No obstante, desde la oposición insisten en que esta sería “una pésima decisión” del gobernador.

"No estoy para nada de acuerdo, creo que es un error, es una mala decisión entregarle los recursos de la seguridad a un solo municipio, esto debe estar a disposición de todos los municipios en sus justas proporciones, referente a las necesidades de inseguridad que están requiriendo", dijo Varela.

Varela también dejó ver su total descontento con el gabinete que armó el gobernador Verano, pues consideró que sus nombramientos envían un mal mensaje al no darles “oportunidad a gente joven, a los diferentes sectores y a los líderes”.

"No me gusta el gabinete del gobernador. Yo creo que el tercer periodo de Eduardo Verano es un mal mensaje para las nuevas generaciones del departamento, es decirle al Atlántico que las oportunidades no son para todo el mundo, que no son para el que se esfuerza o para el que se prepara, aquí no hay renovación, no hay liderazgo. Creo que se está mandando un mal mensaje. Pero el Atlántico lo eligió y lo único que podemos pretender es que a Eduardo le vaya bien", manifestó.

Recordemos que en el nuevo gabinete departamental se encuentran viejos rostros como el de Dagoberto Barraza, quien repite como secretario de Educación después de que en el año 2019, durante la segunda administración de Eduardo Verano, estuvo preso por presunta corrupción en el manejo del Programa de Alimentación Escolar.

