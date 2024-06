Eso debe responderlo el presidente Gustavo Petro: Mininterior sobre posible remezón en el gabinete

Minutos antes de instalar en Barranquilla la sesión de la Comisión Inter-sectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas, SIPRAC; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a diferentes temas del país, entre los que se encuentran el supuesto remezón ministerial y la situación de orden público que se vive en diferentes zonas.

El alto funcionario "le hizo el quite" en la capital del Atlántico al tema del remezón ministerial que se avecinaría, y que incluye su nombre como uno de los posibles a salir del gabinete ministerial.

Ante la pregunta, en medio de risas, dijo que esa pregunta de la debían a hacer a otra persona en Bogotá.

“El que responde eso no está aquí, está en Bogotá y se llama Gustavo Petro”, dijo entre risas el alto funcionario.

A propósito de su visita a la capital del Atlántico, Velasco señaló que por ahora no es cierto que haya un nuevo frente de las disidencias de las Farc conformado en Barranquilla, pero que precisamente su llegada se debía a la toma de acciones de prevención para evitar que esto ocurra”.

"Eso no significa que sí sea cierto, pero no podemos quedarnos tranquilos, por eso he venido hoy. ¿Qué es una SIPRAC? es venir a decir mire, la Fiscalía nos dice esto, la Defensoría nos dice esto, la Fuerza Pública nos dice esto, entonces preparémonos para que esto no ocurra. Hay que adelantarnos, entonces sentémonos con la Gobernación, con las Alcaldías Municipales, entre otros".

Por su parte, también controvirtió lo dicho por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sobre un supuesto abandono del Estado y la Fuerza Pública en el sur-occidente del país, señalando que por eso mismo se había roto el cese al fuego, porque estaban enfrentando con contundencia a las bandas.

"Qué es lo que pasa en el sur del país? Pues que los estamos enfrentando, y como los estamos enfrentando, como rompimos ese cese al fuego, pues evidentemente ellos tratan de desviar la atención. Entonces, evidentemente ha ocurrido esto, el último combate en Jamundí fue en la montaña y se debe a que la tropa está persiguiendo a esta gente".