“Esperaban su pago para volver al Atlántico”: familia de tres de las víctimas de masacre de Rionegro

Una última llamada realizada el pasado domingo por Jesús García Sarmiento, una de las siete víctimas que dejó la masacre perpetrada en zona rural de Rionegro, Antioquia, se convirtió en la esperanza por tenerlo de vuelta en el municipio de Campo de La Cruz, pues en ella le aseguró a su familia que solo estaba esperando el pago de su trabajo para devolverse a su casa.

Es al menos lo que cuenta Mary Carmen García, prima de Jesús García, de 40 años de edad, quien todavía no entiende por qué lo asesinaron, si éste solo se dedicaba a trabajar honradamente en Antioquia, como albañil, en búsqueda de un mejor futuro para su familia.

"El domingo nos hizo una llamada, yo estuve hablando con él y le pregunté, ajá, entonces primo ¿cuándo se viene? y él me respondió, no prima ya la otra semana, por acá ya se acabó el trabajo, estoy esperando que me paguen para poder viajar, el domingo fue la última llamada que nos hizo", dijo.

Lo más preocupante del caso es que la familia de Jesús García no se percató sobre un posible riesgo, siendo que esa misma noche en la que fue masacrado, minutos antes, le había manifestado a su esposa por llamada que tenía que colgarle porque ya los tenían “rodeados”.

Así lo advirtió Katiuska García, otra de sus primas, quien señaló lo siguiente:

"La esposa estaba hablando con él y en medio de la llamada le dice que ya la llamaba porque los tenían rodeados, pero eso fue en la última llamada que tuvo con él", dijo.

Pero al drama que viven en casa de Jesús García también se suma el dolor que padecen los familiares de Luis Guillermo Canoles, otra de las víctimas que dejó la masacre en Rionegro, Antioquia, quien también esperaba el pago de su trabajo para irse donde a vivir con una de sus hermanas en Plato, Magdalena.

Wendy Canoles Menco, hermana de Luis Guillermo, contó que eso fue lo último que supieron de su hermano.

"Él le dijo a mi otra hermana que él se quería ir porque él se venía para Plato, Magdalena, pero que estaba esperando que le pagaran, esas fueron sus palabras".

Como se recordará, Jesús García Sarmiento, Luis Guillermo Canoles y Marlon John Zárate, eran tres amigos, oriundos del corregimiento de Bohórquez en Campo de la Cruz (Atlántico), que desde hace varios meses se encontraban en Rionegro, Antioquia, desempeñándose en trabajos de albañilería.