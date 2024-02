“Espero no actúen después de que me maten”: concejal de Santa Marta pide protección

Con voz quebrada y una cara desencajada, se pronunció en la sesión de este viernes Anselmo Gual, el concejal de Santa Marta que ayer fue víctima de un atentado que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Durante su intervención, Gual comparó su caso con el asesinado concejal de Tuluá Eliecid Ávila, quien murió tras recibir varias amenazas y quedó esperando una reacción por parte de las autoridades.

“Espero no me vaya a pasar lo que le ocurrió a un concejal en Tuluá, que en paz descanse, Eliecid Ávila, que en plenaria del concejo denunció que venía siendo víctima de amenazas y lo mataron. Pidió protección y apoyo de las autoridades y finalmente lo mataron”, aseguró el concejal samario.

El cabildante también aseguró que espera no ser una cifra más si las amenazas se materializan: “Lastimosamente, el concejal Ávila terminó como una cifra más de esas que presentan las autoridades en sus informes aquí en este recinto, yo espero no terminar igual y tan solo confío que la justicia haga su trabajo y me brinde el apoyo necesario”, puntualizó Gual.

En total han sido más de 10 las denuncias que ha presentado el concejal, luego de amenazas y atentados que ha sufrido en su contra, pero hasta el momento se desconoce de dónde provienen las intimidaciones que ponen en riesgo su vida. Mientras tanto el concejal espera se le brinde el acompañamiento necesario en esta delicada situación.