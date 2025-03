Están eliminando evidencias en el caso de desaparición de Isamar: Gloria Torres

Este 11 de marzo Isamar Algarín Torres cumple 10 meses de estar desaparecida, luego de que hombres armados la subieran en contra de su voluntad a un carro blanco, minutos después de salir del parqueadero de la Sijín, en el norte de Barranquilla , donde estuvo detenida dos horas al ser llevada junto a siete hombres a los que la Policía dijo haberles encontrado varias armas.

Gloria Torres, madre de Isamar, reveló que en medio de la investigación han sido eliminados varios videos de cámaras de seguridad que eran relevantes para demostrar quiénes están detrás de la desaparición de su hija. La mujer insiste en que se investigue si hay funcionarios de la Sijin vinculados a la desaparición de Isamar.

“Los videos que habían, que eran como evidencia para el caso de Isamar, están desaparecidos. No hay pruebas de la desaparición de Isamar porque al parecer mandaron a eliminar videos del parqueadero Los Alpes y de la calle donde mi hija fue subida de manera violenta a un carro. Desde la Sijín nos dicen que esas cámaras están dañadas. Yo no me canso de insistir que los únicos responsables son los funcionarios de la Sijín que participaron en su captura, quiero que los investiguen, que ellos digan qué pasó con Isamar”, clamó Gloria.

El caso de Isamar ha sido cambiado varias veces de fiscal, proceso en el que afirma Gloria, se han desaparecido prueba, retrasando la investigación.

“Hubo un fiscal que llevaba el caso por primera vez, en la cual sí iba avanzando mucho, pero de un momento a otro lo cambiaron, sin ninguna explicación. El caso se lo entregaron a otro fiscal, el cual no hizo absolutamente nada. Durante ese tiempo fue que se perdieron algunos elementos”, aseguró la madre de Isamar.

Gloria Torres insiste en el llamado al propio presidente Gustavo Petro y autoridades del orden nacional para que la ayuden con equipos especiales que permitan recuperar los videos que fueron eliminados. Pues en casa hay tres niñas de 12, 6 y 5 años que esperan a su madre.