Están extorsionando a todo el mundo: gobernador de Córdoba a grupos ilegales por falta de voluntad

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, habló en Mañanas Blu sobre la complicada situación que vive hoy el departamento por cuenta de las extorsiones y la violencia. Según dijo, han sufrido la presencia de grupos ilegales desde hace décadas, como el Clan del Golfo, y que la extorsión es uno de los delitos más preocupantes en la región, que afecta tanto a la economía formal como la informal.

El gobernador mencionó que el problema radica en que las personas no se atreven a denunciar debido al temor a represalias. En ese sentido, indicó que se están dando golpes contundentes a este grupo criminal, pero es necesario que también demuestren voluntad de paz y cesen las extorsiones.

En cuanto al panorama completo en el departamento, el gobernador señaló que no solo las droguerías son víctimas de extorsión, según las recientes denuncias, sino también los ganaderos y las tiendas de barrio, pero, recalcó, muchas personas no denuncian por miedo.

“Aquí hay un problema, la gente no se está atreviendo a denunciar el tema de la extorsión y tenemos un subregistro en materia de extorsión en el departamento de Córdoba y aquí hoy el tema de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Por eso lo he venido diciendo, desde el primer día de mi posesión, aquí estamos dispuestos a hablar de paz, pero necesitamos que este grupo al margen de la ley, también dé demostraciones de paz y cese las extorsiones, porque no solamente está extorsionando, como por ejemplo a La Economía, sino también a la economía informal, a los mototaxistas, a las personas que tienen una venta en su casa, a los que tienen una tienda de barrio, están extorsionando a todo el mundo y eso hoy tiene agobiada a las familias”, describió.

Por eso, hizo un llamado al Gobierno nacional para que brinde apoyo tanto en capacidades de la fuerza pública como en inversiones estratégicas para sustituir la economía ilegal. Destacó, además, la necesidad de mejorar las capacidades tecnológicas y la incorporación de más jóvenes a la fuerza pública; lanzó la propuesta de contar con una estación de Policía que permita tener los mejores equipos.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu: