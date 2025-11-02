Estas fueron las últimas palabras del manager vallenato arrollado por un carro en Riohacha

“Una nueva gira en el nombre de Dios”, fueron, sin saberlo, las últimas palabras que publicó en sus redes sociales Jair Andrés Martínez Escorcia, manager del cantante vallenato Eduar Gamarra, con quien se dirigía a una presentación privada en el Magdalena, cuando fue arrollado por un vehículo que transitaba por la vía que conecta a los municipios de Riohacha y Santa Marta.

Por historias de Instagram se puede ver cómo, además de sus palabras finales, su cantante Eduar también se pronunció horas antes del repentino accidente, en el que además resultó herido su hermano y también artista, Óscar Eduardo Gamarra, quien presenta fracturas en su pierna izquierda y tobillo, de acuerdo con lo conocido por Blu Radio.

“Bueno, mi gente linda de Santa Marta, nos vemos más luego en The Cartel Sport. Así que todos para allá, porque nos vamos de amanecida. Les llevo un show inolvidable, un show sensacional. Santa Marta, nos vemos ahorita”, animó a sus seguidores antes del suceso.

Muere manager de Vallenato Foto: Redes sociales - AFP

De acuerdo con los reportes de las autoridades competentes, un vehículo furgón —cuyas placas aún se desconocen— terminó volcado en la vía tras atropellar a varias vacas que estaban en el camino, algo que llamó la atención del grupo vallenato que se movilizaba en bus, bajando del mismo para ver en qué podían ayudar al conductor.



En ese momento, repentinamente, otro automóvil no se percató de la situación y chocó violentamente contra uno de los semovientes, arrollando luego tanto a Jair Andrés como a Óscar, para finalmente quedar a un costado de la carretera.

Las autoridades de tránsito y transporte investigan los hechos bajo una hipótesis preliminar de posible falta de prevención ante animales en la vía. El conductor del Mitsubishi Lancer, de placas QFY615, resultó gravemente herido.

La otra persona que viajaba con él, una mujer de 25 años, presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo y un trauma craneoencefálico moderado, según el reporte médico.

Eduar Gamarra y su acordeonero publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que afirmaron que no olvidarán a su manager. “Siempre lo recordaremos por su entrega, buen trabajo, esmero y ganas de salir adelante en nuestra agrupación, una persona excepcional que dio todo hasta el último momento”, fueron sus palabras.