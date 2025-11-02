Luto en el vallenato: manager de agrupación fue atropellado mientras ayudaba a accidentados

El luto volvió a cubrir al folclor colombiano. Para muchos, la música vallenata es uno de los géneros más amados y respetados del país, no solo por su historia y sus melodías, sino porque sus artistas son vistos como referentes culturales.

Sin embargo, una trágica noticia enluta nuevamente a la Costa Caribe. En la carretera que conecta a Riohacha con Santa Marta, un siniestro vial rompió el corazón de los amantes del vallenato. Lo que debía ser un viaje tranquilo para cumplir un compromiso musical terminó convertido en una tragedia que hoy tiene de duelo al gremio artístico.

El manager del cantante Luisra Carrascal perdió la vida mientras intentaba auxiliar a las víctimas de un accidente ocurrido minutos antes en la misma vía.



Tragedia en el vallenato: muere el manager de Luisra Carrascal

La víctima fue identificada como Jair Martínez, manager de la agrupación de Luisra Carrascal. Según los reportes iniciales, el hecho se registró en la madrugada del sábado, cuando el equipo del artista se dirigía hacia un show en el departamento del Magdalena.

Todo comenzó cuando un vehículo sufrió un accidente en el sector conocido como el peaje de Neguanje, en la vía entre Riohacha y Santa Marta. Ante la emergencia, Hernández decidió detener su carro al costado de la vía y bajó para ayudar a los ocupantes del vehículo accidentado.



Fue en ese momento cuando ocurrió la tragedia: un tercer automóvil que transitaba por la carretera lo arrolló de manera inesperada. La velocidad y la oscuridad de la madrugada fueron factores que contribuyeron al lamentable desenlace.

Seguridad vial en la Costa Caribe: autoridades lanzan alerta

El accidente pone en evidencia los riesgos de transitar por las carreteras en horas nocturnas, cuando la iluminación es deficiente y los reflejos de los conductores se reducen. Las autoridades de tránsito han reiterado la importancia de extremar las medidas de precaución al detenerse en vías intermunicipales.

El coronel Omar Páez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta, hizo un llamado a la ciudadanía:

“Pedimos a la comunidad no detenerse en sitios oscuros. Si van a auxiliar a alguna persona, deben señalizar e informar a las autoridades para evitar convertirse en víctimas de otro accidente”.

La muerte de Jorge Luis Hernández deja un profundo vacío entre quienes lo conocieron. Era un hombre que dedicaba su vida a la música y que perdió la suya intentando ayudar a otros. La investigación sobre las causas del atropellamiento continúa para establecer las responsabilidades del conductor involucrado.