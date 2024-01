Estatua de Falcao García en Santa Marta genera ola de memes: "La construyeron los Reyes"

La estatua que están construyendo en Santa Marta en homenaje al goleador Radamel Falcao García ha generado cientos de comentarios y, por su puesto, varios memes en las redes sociales.

Pese a que no se ha terminado y faltan algunos detalles, los usuarios en redes sociales afirman que no se parece al tigre, al máximo goleador de la selección colombiana, por lo que las comparaciones y comentarios no se han hecho esperar en X, antes Twitter.

¿Los Reyes detrás de la estatua de Falcao?

En redes sociales recordaron la icónica escena de la primera temporada de Pasión de Gavilanes, donde los hermanos Reyes estaban construyendo una casa, pero los ladrillos de están pegados de la mejor manera y mucho menos de forma segura como lo haría un obrero experimentado; por eso, para esta ocasión, un usuario no perdió la oportunidad para recordar esta escena y adecuarla a la estatua que le están haciendo a Falcao García.

Imágenes exclusivas de los escultores trabajando en la estatua de Falcao se lee en la publicación de x.

Memes sobre la estatua de Falcao en Santa Marta

Por otro lado, también no faltó la cuenta de X que comparó la intimidad del delantero del Rayo Vallecano con la estatua, pues escribieron que la escultura ya tiene tres hijos en Santa Marta y está respondiendo por todos. Vale recordar que Falcao tiene cinco hijos con su esposa Lorelei Tarón.

Además, compararon el rostro de la estatua de Falcao con el narrador de fútbol Eduardo Luis y hasta el mismo James Rodríguez, del Sao Paulo y '10' de la Selección Colombia.

Otra persona comentó que si la estatua es del brasileño Falcao, histórico en el microfútbol, le creería al escultor samario.

Detalles de la escultura de Falcao

Desde hace 6 años, Antonio Irisma, un escultor empírico y aficionado de Santa Marta, decidió rendirle un homenaje a través del arte al futbolista samario Radamel Falcao García.

La escultura tiene 6 metros, un ancho de 1.5 metros y un peso aproximado de 3 toneladas, pues tiene diferentes materiales como cemento, varillas de acero, gravilla, estuco y pintura dorada.