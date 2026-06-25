Estos son los 10 hombres más buscados por homicidio en el área metropolitana de Barranquilla

Los rostros y nombres de los 10 presuntos delincuentes más peligrosos de Barranquilla y municipios aledaños fueron publicados en el reciente cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana, que ofrece hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permita capturarlos.

Se trata de presuntos integrantes de las estructuras criminales “Los Costeños” y “Los Pepes”, quienes estarían vinculados a más de 40 asesinatos ocurridos en Barranquilla y su área metropolitana, y registran en conjunto 61 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes, entre otros.

Como resultado de la publicación de este cartel, las autoridades destacaron la captura de Alexis Gregorio Tamara Campbell, alias “Alexis el 10”, realizada en el municipio de Piedecuesta, Santander.

Este presunto integrante del grupo delincuencial “Los Costeños” es requerido por el delito de concierto para delinquir agravado y estaría vinculado presuntamente en diez homicidios. Asimismo, fue capturado Daniel de Jesús Vanegas Castillo alias tripita, en desarrollo de las acciones operativas adelantadas en los últimos días en Barranquilla y su área metropolitana.



En lo corrido del año, la Policía Metropolitana ha logrado la captura de 117 personas por el delito de homicidio, y en total se han capturado 3.998 personas por diferentes delitos. De igual forma, se ha logrado la incautación de 652 armas de fuego que eran portadas de manera ilegal.