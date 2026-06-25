En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Clan del Golfo
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Estos son los 10 hombres más buscados por homicidio en el área metropolitana de Barranquilla

Estos son los 10 hombres más buscados por homicidio en el área metropolitana de Barranquilla

Estas personas estarían vinculadas a 40 asesinatos en este territorio y entre todos suman más de 60 anotaciones judiciales.

Cartel homicidas Barranquilla.jpg
Cartel de los más buscados.
Policía Metropolitana de Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Los rostros y nombres de los 10 presuntos delincuentes más peligrosos de Barranquilla y municipios aledaños fueron publicados en el reciente cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana, que ofrece hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permita capturarlos.

Se trata de presuntos integrantes de las estructuras criminales “Los Costeños” y “Los Pepes”, quienes estarían vinculados a más de 40 asesinatos ocurridos en Barranquilla y su área metropolitana, y registran en conjunto 61 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes, entre otros.

Como resultado de la publicación de este cartel, las autoridades destacaron la captura de Alexis Gregorio Tamara Campbell, alias “Alexis el 10”, realizada en el municipio de Piedecuesta, Santander.

Lea también:

Puente Pumarejo - Puerto de Barranquilla.jpg
Caribe

Aumenta en un 5.5 % la carga movilizada en el puerto de Barranquilla

Este presunto integrante del grupo delincuencial “Los Costeños” es requerido por el delito de concierto para delinquir agravado y estaría vinculado presuntamente en diez homicidios. Asimismo, fue capturado Daniel de Jesús Vanegas Castillo alias tripita, en desarrollo de las acciones operativas adelantadas en los últimos días en Barranquilla y su área metropolitana.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana ha logrado la captura de 117 personas por el delito de homicidio, y en total se han capturado 3.998 personas por diferentes delitos. De igual forma, se ha logrado la incautación de 652 armas de fuego que eran portadas de manera ilegal.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

Barranquilla

Homicidios

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad