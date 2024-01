Excampeona mundial de boxeo Dary Pardo fue herida de dos disparos en un atraco en Barranquilla

Aprovechando que bajó la velocidad por un reductor que atravesaba una calle del barrio Carrizal, en el suroriente de Barranquilla, a escasos metros de un CAI de la Policía, la excampeona mundial de boxeo Dary Pardo, fue interceptada por dos delincuentes que le pusieron un arma en la cabeza para obligarla a descender del vehículo y robárselo junto con su celular.

La expugilista aunque intentó defenderse, fue atacada por los delincuentes quienes le propinaron dos disparos, contó a Blu Radio, mientras espera una remisión para ser sometida a una cirugía.

“En un ‘policía muerto’ tuve que parar para pasar y ahí aparecieron los dos jovencitos. Uno me cogió por el cuello y el otro me puso la pistola en la cabeza, entonces me dijeron que les tenía que dar la moto y yo se las entregué y me quitaron el celular. Cuando ya se iban me hicieron dos disparos, uno en la pierna y otro en el estómago que por fortuna no tocaron ningún órgano vital”, relató.

El atraco ocurrió hace las 10:30 de la noche del domingo cuando Pardo iba camino a recoger a su compañera sentimental que salía del trabajo.

Esta no es la primera vez que Pardo es víctima de un hurto violento, en el año 2015 también en el barrio Carrizal, la excampeona noqueó a dos delincuentes que le salieron con un cuchillo a quitarle sus pertenencias.

“Esos no contaron con suerte, me atracaron con una navaja y yo los golpeé y se las quité, pero esta vez llevaban un arma de fuego, por eso no pude hacer nada”, dijo Pardo, mientras hizo un llamado a la Policía dado que en la misma sala de hospital en la que permanece, asegura hay una mujer que también fue herida en medio de un intento de robo.