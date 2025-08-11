Falleció el diputado de Sucre y exalcalde de Sincelejo, Jesús Paternina en clínica de Barranquilla

En una Clínica de Barranquilla, tras presentar complicaciones de salud, falleció la tarde de este lunes el diputado de sucre el Partido Liberal y ex alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, a quién cariñosamente conocían como ‘el Mono papayo’.

El dirigente político se encontraba en la capital del Atlántico practicándose un procedimiento médico por un dolor de columna, cuando sufrió complicaciones de salud que lo llevaron a su deceso a eso de las 5:30 de la tarde.

Paternina fue alcalde de Sincelejo entre los años 2008 y 2011. Hace tan solo cuatro días celebró en una iglesia católica, 50 años de compartir junto a su esposa María Margarita Gulfo Caballero, de los cuales 38 fueron en matrimonio y 12 de novios.

Su muerte ha sido ampliamente lamentada en redes. Una de las voces que se pronunció fue la gobernadora de sucre Lucy García, quien a través de su cuenta de Facebook indicó: “Acaba de partir un gran amigo y un líder ejemplar de nuestro departamento: el diputado Jesús Paternina Samur. Dios mío, qué dolor tan grande. No lo puedo creer… tantos anhelos y tantos proyectos que soñamos para Sucre. Su amor por esta tierra y su vida entera estuvieron dedicados a servir. Estamos profundamente consternados. Envío todo mi amor y solidaridad a sus hijos, Peyi y Paola; a su esposa María Margarita; y a todos sus familiares y amigos. Me duele el alma”.

La repentina muerte del diputado también fue lamentada por el gobernador de Bolívar Yamil Arna, quien comentó en su cuenta de X: “ Qué día tan triste. Con mucho dolor recibo la noticia del fallecimiento de mi gran amigo Jesús Paternina Samur, diputado de Sucre, ex alcalde de Sincelejo y un líder con una vocación de servicio a toda prueba. A su familia, en especial a su hijo, mi querido amigo Peyi Paternina, mi abrazo a la distancia y mis oraciones por el descanso eterno de su señor padre. Su muerte representa la partida de un dirigente político que marcó su período por su liderazgo en el escenario local”.