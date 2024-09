Firman convenios para poner en marcha dos importantes proyectos de IA en el Atlántico

Dos importantes convenios fueron los que firmaron este viernes en Puerto Colombia el Ministerio de las TIC y la Gobernación del Atlántico para ejecutar el programa Mi Casa Bacana Digital y construir tres Centros PotencIA en el departamento.

El gobernador Eduardo Verano destacó que Mi Casa Bacana Digital conectará el servicio de internet en 44 mil hogares de estratos 1 y 2 en los 22 municipios del Atlántico para beneficiar a 136.230 personas”.

"El mundo moderno es digital, es internet y requiere conectividad; por ello, agregamos el componente digital al programa Mi Casa Bacana de la Gobernación del Atlántico . Le pusimos el apellido 'Digital' porque una casa ya no será bacana si no está digitalizada, si no está conectada, si no tiene la persona la posibilidad de trabajar en su propia casa”, sostuvo el mandatario.

Agregó, además, que a lo digital se va a sumar la instalación de paneles solares para fortalecer así el proceso de masificar el uso de tecnologías limpias en el departamento, y así apuntar al desarrollo integral de la región.

Publicidad

Por su parte, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, indicó que este proyecto de cofinanciación permitirá llevar internet fijo a los hogares de bajos recursos con tarifas asequibles, gracias a una inversión de 37.000 millones de pesos, de los cuales 30.000 millones son aportados por el MinTIC y el resto por la Gobernación.

“Con este programa, desde el MinTIC contribuimos a mejorar la calidad de vida de los hogares de bajos recursos a través del acceso, uso y apropiación de la tecnología, y aportar a la reducción de la desigualdad creando entornos de productividad. Esta es la inversión más alta que haremos en materia de conectividad en la historia reciente del departamento y estamos seguros de que transformará vidas”, afirmó Lizcano.

Publicidad

Además, se construirán tres Centros PotencIA en los municipios de Puerto Colombia, Soledad y Sabanalarga, como parte de un proyecto que, según el ministro Lizcano, busca masificar los conocimientos sobre inteligencia artificial al generar competencias digitales y formación académica en áreas técnicas para la producción de contenidos digitales, aplicaciones y desarrollo de software.