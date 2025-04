Firman otrosí para iniciar estudios de licencia ambiental del proyecto del Canal del Dique

Desde Cartagena , donde se llevó a cabo una mesa de seguimiento a los avances del megaproyecto del Canal del Dique , la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que hay “luz verde” para extender la etapa de preconstrucción del proyecto que debía haber finalizado en 2024.

Canal del Dique. Suministrada

La ministra confirmó que el pasado 22 de abril se firmó un “otrosí” al contrato que permitirá avanzar en el estudio de impacto ambiental del proyecto, que es un requisito para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA , pueda emitir la licencia que de vía libre a la etapa de construcción de las obras adjudicadas en 2022.

“Hemos firmado ese otrosí para dar tranquilidad, para decir vamos a hacer los estudios ambientales, vamos a hacer el licenciamiento ambiental, para poder sacar adelante un proyecto que tiene un valor ecológico, pero que también tiene un valor en desarrollo sostenible, e incluso para la paz en la región Caribe”, dijo.

La jefe de la cartera de transporte sostuvo además que los retrasos en los avances del trámite de esta licencia ambiental, que no estaba contemplada inicialmente en el proyecto, están relacionados con falta de claridad en el pasado por parte de la ANLA.

“El otrosí es porque estaban esos problemas, en unas pociones en el pasado en la ANLA, que digamos, no fueron suficientemente claras; ahora trabajamos muy de la mano con la ANLA porque este es un tema del Gobierno, entonces tenemos que buscar soluciones entre el sector transporte y el sector ambiente, pero ahí está este paso que es muy importante porque el temor era que ya no se pudiera hacer nada, y que el contrato se terminara anticipadamente, como lo han advertido los órganos de control, y la respuesta que traemos es el otrosí”, detalló.

Sin embargo, la ministra no dejó claro cuál sería el tiempo que tardarían estos estudios ambientales y tampoco la exposición de la licencia por parte de la ANLA.

“Yo quiero que ellos (Sacyr, empresa constructora) sean lo que se comprometan con esos tiempos, que se comprometan con esos tiempos, ahorita ellos vinieron a esta visita, y les dijimos necesitamos que ustedes demuestren que están comprometidos, que lo van a hacer en estos tiempos eficientes, que no le van a mamar gallo al proyecto, y que van a sacar este tema adelante”, agregó.

No hay justificación para pagar sin haber realizado ninguna obra: contralor

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien lideró esta mesa de seguimiento al megaproyecto, advirtió a su vez que la falta de avance en las obras podría generar un impacto fiscal superior a los 430.000 millones de pesos.

Señaló, que no existe justificación para que el Estado pague una indemnización cuando no se he realizado ninguna obra.

“No existe ningún tipo de justificación, y creo que en eso hay un propósito común de que se vayan a pagar indemnizaciones sin haber realizado absolutamente ninguna obra, estamos hablando de más de 430.000 millones que eventualmente se tendría que desembolsar, sin perder de vista los perjuicios que se pueden ocasionar no solo desde el punto de vista del desarrollo social, sino sobre las amenazas que constantemente están sobre advertidas frente a los temas de inundaciones”.

El contralor sostuvo también que harán seguimiento y acompañamiento para que el proyecto pueda “destrabarse”, y sugirió tal como lo han dicho algunos alcaldes de la región, que se estudie la posibilidad de avanzar en la ejecución de obras de mitigación previo a la expedición de la licencia.

“Nosotros que pensamos y que dijimos, porque algo que se ha manifestado es que la Contraloría pasar a ser un sujeto que identifica y no realiza ninguna propuesta, lo que me atreví en esta oportunidad a realizar es que hay unas condiciones de manera especial, las unidades 13 y 14, que son fundamentalmente obras de mitigación, podría estudiarse la posibilidad para que la ANLA pudiera otorgar algún tipo de licencia que pudiera destrabar esas obras, pero eso es competencia de la directora de la ANLA, y de igual manera que hagan los intervinientes”.