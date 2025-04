Pensé ver al Mindefensa en la ciudad: alcalde de Cartagena tras ataque armado en Pasacaballos

En medio de la alerta que hay en Cartagena tras el ataque armado en plena vía pública del corregimiento de Pasacaballos , que dejó tres muertos —entre ellos dos uniformados de la Policía—, el alcalde Dumek Turbay afirmó que la guerra que libran bandas criminales como el Clan del Golfo, al que fue atribuido este hecho, sobrepasa la capacidad de las regiones.

El alcalde aseguró que se requiere respaldo del Gobierno nacional de manera contundente y cuestionó que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, no haya hecho presencia en Cartagena luego de esta acción criminal, que además de los uniformados, dejó a un adulto mayor muerto.

“Cuando pueden asesinar a dos policías de la manera como lo hicieron, cuando utilizan armamento que es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pues ya estamos hablando de una amenaza que sobrepasa la capacidad de una ciudad, de una ciudadanía, porque hay frentes de seguridad, hay JAC, hay alarmas comunitarias, pero eso se queda absolutamente pequeño frente al ataque que ha sufrido nuestra Policía en Pasacaballos. Entonces, lo hemos venido diciendo: nosotros queremos hacer equipo, hemos venido haciendo un gran esfuerzo. Lo que necesitamos es sentir el respaldo. Yo pensé ver ayer al ministro de Defensa en Cartagena, o al menos que estuviera programada su visita para esta semana. Es un general, es miembro de las Fuerzas Armadas, aunque se haya retirado, entiende perfectamente que acompañar a la ciudad, acompañar a las autoridades, no es poca cosa”, sostuvo.

El mandatario cartagenero señaló también que este no es un buen mensaje para la ciudad, pues Cartagena es “importante” para el país; “Cartagena es importante en los ingresos, Cartagena tiene los mejores puertos, Cartagena tiene la mejor industria turística, Cartagena cuenta en su territorio con la refinería de petróleo más importante para el país. Es decir, Cartagena es un bien estratégico (…) La importancia estratégica de Cartagena es tal que al ministro de Defensa no le cuesta nada. Si no quiere hablar con el alcalde, pues que no hable con el alcalde, pero una visita es muy importante para la ciudad”, añadió.

Ante ese panorama, el alcalde Turbay afirmó que “a la ciudad le toca hacerle frente a esta situación con lo que tiene”, al tiempo que destacó el trabajo de la Policía Metropolitana de Cartagena, la Infantería de Marina y la Fiscalía Seccional.

A su vez, descartó medidas más restrictivas para las motocicletas o el parrillero hombre, como se ha pedido desde varios sectores de la ciudad.