Gobernador del Atlántico le responde al presidente Petro: "Nosotros no manejamos tarifas"

En el Caribe no paran los cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro, luego de que éste señalara desde Sabanalarga, Atlántico, que ha sido poca la gestión que han hecho los alcaldes del Caribe para viabilizar proyectos de energías no convencionales y que, si de una u otra manera, era que hacían parte de la nómina de las empresas Air-e y Afinia.

A éste profundo debate se sumó en las últimas horas el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de La Rosa, quien recalcó que los mandatarios locales no manejan tarifas y que, muy por lo contrario, es la región Caribe la zona del país más golpeada precisamente por las altas tarifas de energía eléctrica.

En este sentido, le recordó que desde que tomó posesión en enero de 2024, al igual que sus otros colegas, se han venido adelantando proyectos para acelerar los mecanismos que garanticen una transición energética y que, prueba de ello, es que han propuesto la creación de una empresa regional que genere energías limpias con tarijas justas.

"Nosotros no manejamos tarifas, al revés. Somos víctimas, no solamente de las tarifas, sino también de una facturación onerosa, por unos acuerdos que hubo con Aire y Afinia. Él (presidente Petro) cree que nosotros estamos defendiendo a Air-e y Afinia, pero estamos luchando para que no nos asfixie con una facturación excesiva".

Publicidad

Así las cosas, el mandatario de los atlanticenses también propuso que hay que ponerle control a las empresas Air-e y Afinia, ya que se les habría permitido, en el proceso de transacción, que cobraran las pérdidas en la facturación, lo que las ha puesto excesivamente "onerosas".

Finalmente, Verano de La Rosa puso de presente que al cobro de las pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, se suman a la llamada opción tarifaria que busca recuperar —vía tarifa— los saldos pendientes desde la pandemia.