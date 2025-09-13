Golpes al narcotráfico en Caribe: caen cinco extraditables e incautan 1.6 toneladas de cocaína

Dos nuevos golpes al narcotráfico se dieron desde el Caribe, donde la Armada Nacional interceptó más de 1,6 kilogramos de cocaína en el norte de Bocas de Ceniza, en Barranquilla, y en Puerto Bolívar, a la altura de La Guajira. Estos resultados se suman a las acciones de esta autoridad, que durante el presente año ha incautado más de 160 toneladas de droga, generando pérdidas para varios grupos criminales de hasta 7,6 mil millones de dólares.

Así lo informó el capitán de corbeta Juan Ricardo Ortegón, comandante de la Estación de Guardacostas de Barranquilla, quien señaló que el material incautado, la embarcación inmovilizada y las cuatro personas capturadas fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

“En una primera operación, desarrollada al norte de Bocas de Ceniza, en Barranquilla, departamento del Atlántico, unidades de la Estación de Guardacostas de Barranquilla detectaron e interceptaron una lancha tipo Go Fast, que se movilizaba de forma sospechosa y a alta velocidad. En su interior fueron hallados 1.675 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como cuatro sujetos mayores de edad, tres colombianos y un jamaiquino, que fueron capturados en flagrancia durante el procedimiento de interdicción”, indicó por medio de un comunicado.

“De manera paralela, en Puerto Bolívar, en La Guajira, durante una inspección a una motonave de alto bordo, de bandera extranjera, que tenía como siguiente destino una ciudad en España, tripulantes de la Estación de Guardacostas de Santa Marta hallaron e incautaron 20 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que se encontraban ocultos en uno de los compartimientos de la embarcación. Durante esta operación no se presentaron capturas”, agregó.

La incautación de estos alijos representa, según la autoridad, una afectación de más de 81 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y evitó la distribución de cerca de 4,2 millones de dosis de estupefacientes en las calles del mundo.

En otro operativo, esta vez de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), fueron capturados cinco señalados narcotraficantes solicitados por las cortes distritales de Georgia (Estados Unidos) y Puerto Rico.

Publicidad

El tráfico de estupefacientes lo realizaban mediante una red que contaminaba contenedores y embarcaciones en zonas portuarias no solo de Barranquilla, sino también de Santa Marta, según el reporte entregado a este medio.

Asimismo, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional, informó a través de su cuenta en X que los detenidos presuntamente forman parte de “una organización criminal vinculada al ‘Clan del Golfo’ y al grupo delincuencial ‘Los Pepes’”.

Uno de los extraditables fue identificado como Armando Suárez Calvo. A los otros se les conoce con los alias de ‘El Viejo’, ‘Supervisor’, ‘Armando’, ‘Primo’ y ‘Guachupita’.

Publicidad

El alto oficial expresó que, con estas capturas, se asestó un golpe a las finanzas de esta estructura criminal de más de 50 millones de dólares y se evitó la comercialización de 3,7 millones de dosis de cocaína.