Hasta un 70% ha bajado venta por escasez de alimentos en plaza de mercado de Barranquilla

En "jaque" se mantiene la llegada de alimentos a la Plaza de Mercado de Barranquilla como efecto de los bloqueos que siguen adelantándose sobre las principales vías del país que, según advierten los comerciantes, han imposibilitado el abastecimiento de productos como carnes, papa, maíz, tomate, mazorca, cebollín, entre otros.

El panorama, a todas luces preocupante, ya empieza a encarecer el precio de algunos productos como la papa, cuyo bulto pasó de $80.000 a $180.000 pesos durante las últimas 48 horas; mientras que el bulto de cebollín se elevó desde $80.000 hasta $120.000.

Según advirtió Juan Márquez, comerciante de la plaza de mercado de Barranquilla, las ventas han bajado hasta en un 70%, siendo que, para este jueves, muchos comerciantes decidieron no trabajar producto de la escasez de alimentos.

Paro camionero: ordenan desbloquear con fuerza pública cinco vías de Bogotá

"El tomate cada cinco minutos tiene un nuevo precio porque no hay producto, pues no ha entrado casi mercancía producto de los bloqueos. Ya se han visto afectados hasta en un 70% las ventas de los comerciantes porque no han conseguido los insumos para hacer lo que ellos preparan", dijo Márquez.

El arroz es otro de los productos que también podría empezar a escasear en la Plaza de Mercado, siendo que en estos momentos más de cinco mulas se encuentran represadas en vías del Cesar y que, desde el pasado martes, tenían que llegar hasta la Gran Central de Abastos de Barranquilla.

Así las cosas, por la escasez de maíz muchos comerciantes se han visto obligadas a comprar bultos de hasta $100.000, siendo que la semana pasada su costo se encontraba en $25.000.

"No sabemos qué está pasando con el maíz, porque yo acabo de comprar un bulto en $100.000, siendo que la semana pasada estaba a $25.000. Me dicen acá que los precios van a volver a la normalidad, pero cuando, nosotras no podemos encarecer lo que vendemos porque ya los clientes están acostumbrados a un precio", expresó una comerciante.