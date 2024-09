Suspenden despachos desde la Terminal de Transportes de Barranquilla por paro camionero

Decenas de pasajeros son los que se encuentran atrapados en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, como consecuencia del paro camionero que se adelanta desde el pasado fin de semana en diferentes regiones del país por el alza en el precio del ACPM.

Tal es el caso de Miguel Ángel Quintero, quien viajó desde Armenia hasta Cartagena el pasado fin de semana para ver jugar a su equipo de fútbol favorito sin imaginarse que, debido a los bloqueos de los camioneros en las vías más importantes del país, se imposibilitaría su regreso a casa.

"Me dijeron que no habían pasajes para Armenia, que todo estaba cerrado. Llevo desde el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles y jueves, por lo que necesitamos que nos dejen regresar a casa, la situación está muy difícil, ya no tengo dinero para comprar comida", manifestó Quintero.

Otras viajeras afectadas fueron dos profesoras mexicanas que buscaban viajar desde Valledupar hasta Barranquilla para cumplir con algunas actividades laborales. No obstante, quedaron atrapadas en medio del bloqueo y solo hasta 12 horas después llegaron hacia la Terminal de Transportes de Barranquilla.

Así lo manifestó Natividad Ahumada, una de las docentes académicas, quien señaló que nunca había vivido algo así en su país. "Nos enteramos por las noticias, pero ya teníamos nuestro tiquete comprado para cumplir con nuestros compromisos. Fueron más de diez horas en vía, pensé que no era posible quedarnos en la carretera".

La situación, por supuesto, mantiene preocupados a los viajeros que, tras casi seis días, no han podido cumplir con sus agendas laborales y hasta encuentros familiares, tal como Raúl Tinoco, quien debe viajar hasta Valledupar para asistir al sepelio de una tía de su esposa.

"Vamos a ver qué pasa, tengo que viajar hacia Valledupar porque tengo que asistir al sepelio de la esposa de mi tía. Respiremos profundo, esperemos", dijo.

Por su parte, la Terminal de Transportes de Barranquilla pide a los viajeros comunicarse con las líneas de atención para conocer los despachos y destinos disponibles, sobre todo, hasta el interior del territorio.