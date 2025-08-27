Hombre fingía ser mototaxista y abusaba de pasajeras en Soledad, Atlántico; lo capturaron

Después de múltiples denuncias por abusos sexuales cometidos por un mismo hombre en el municipio de Soledad, Atlántico, la Policía finalmente dio con el paradero y captura de este señalado violador en serie, al que venían haciéndole seguimiento por su amplio prontuario criminal.

Los más recientes abusos ocurrieron los pasados 14 y 15 de agosto en los barrios Villa Selene y Los Almendros, donde varias mujeres denunciaron haber sido abusadas, amenazadas y robadas por este hombre, tras solicitarle un servicio de transporte.

Y es que, según las investigaciones, el capturado, de 33 años, se hacía pasar por mototaxista para perfilar a sus víctimas, a quienes ofrecía servicio de transporte, pero en el camino desviaba las rutas y conducía a las pasajeras a sectores apartados, donde las amenazaba con arma de fuego o puñal en mano para someterlas a abusos sexuales.

No conforme con los vejámenes que cometía contra sus víctimas, este hombre, al parecer, también les robaba sus pertenencias y luego las extorsionaba, exigiéndoles dinero a cambio de devolverles todo lo que les había robado, informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“Este sujeto, en su prontuario delictivo, suma 15 anotaciones judiciales por diferentes delitos, nueve de ellas por el delito de acceso carnal violento, cuatro por el delito de hurto, uno por el delito de falsificación marcaria y una por fuga de presos”, detalló el oficial.

Esta persona, que ya está siendo presentada ante la justicia, además está vinculada al delito de acceso abusivo a sistemas informáticos.

Publicidad

"Con esta acción policial reafirmamos nuestro compromiso de proteger a la ciudadanía frente a personas que atentan contra la seguridad y la integridad de la comunidad", sostuvo.