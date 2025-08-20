Guerrillera del ELN denuncia abusos sexuales dentro de la organización: “Nos obligan a abortar”

Una guerrillera del ELN reveló a través de un video un testimonio estremecedor sobre lo que, según ella, ocurre al interior de la organización armada ilegal. La mujer aseguró que varias de sus compañeras son víctimas de abusos sexuales y que, en caso de quedar embarazadas, son obligadas a practicarse abortos.

“Lo hago con mucha tristeza, con mucho temor de lo que me pueda pasar aquí en la organización o de lo que me puedan hacer. Lo hago en una medida desesperada, pero siento que es la única alternativa que tengo para salvarle la vida a más de una mujer que se encuentra conmigo, e incluso la mía misma, porque nos están abusando”, señaló la combatiente en el video dirigido a sus superiores.

La mujer denunció que los “mandos medios” son quienes estarían cometiendo los abusos y añadió: “Si quedamos preñadas, nos obligan a botar a nuestros bebés. Hace unos días me sacaron a mi hijito, y eso me tiene muy mal, pero al comandante de Sendales no le importa, lo único que quiere es silenciarnos la voz”.

De acuerdo con su declaración, las mujeres viven en condiciones de aislamiento y bajo control estricto. “Nos están quedando incomunicados, nos quieren quitar los teléfonos y necesito que hagan algo por nosotros”, expresó con voz entrecortada.

Información de inteligencia dejó al descubierto que el criminal responsable de estos abusos sería William Ernesto Cruz Lizcano, alias ‘El Profe’ o ‘Cendales’, un hombre de 55 años con un historial delictivo de más de 25 años. Este peligroso delincuente es señalado de ser el jefe financiero del Frente de Guerra Oriental y habría participado en el secuestro de un soldado en Arauca en 2024.

William Ernesto Cruz Lizcano, alias ‘El Profe’ o ‘Cendales’ Foto: suministrada

El mensaje de la mujer fue acompañado de un llamado directo al Comando Central del ELN. “Espero que este video le llegue a mis comandantes, que sé que van a hacer algo por nosotras. Y un paso atrás, liberación o muerte”, concluyó la guerrillera en medio de la denuncia.