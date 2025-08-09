Hombre perdió la vida en Magdalena tras ser atacado por un toro: esto se sabe

Un video se ha hecho viral en redes sociales por el impactante ataque de un toro a un hombre en el municipio de Fundación, en el departamento de Magdalena.

Los hechos se registraron el pasado viernes 8 de agosto, durante las fiestas patronales del municipio, que se desarrollan entre el 6 y 10 de agosto de 2025.

Según medios locales, la víctima mortal era reconocido en el pueblo por su agilidad en los saltos sobre toros en las corralejas. Justamente fue uno de esos saltos lo que lo llevó a la muerte.

En los videos que circulan en redes sociales se puede observar como cientos de personas se encontraban reunidas alrededor del toro, mientras escuchaban música y gritaban. Fue ahí cuando el sujeto tomó impulso y corrió con la intención de saltar al toro.

Reconocido torero perdió la vida en Magdalena tras ser atacado por un toro: esto se sabe Foto: redes sociales

Sin embargo, al calcular mal la distancia, cayó justo en los cuernos del toro, siendo gravemente herido. Tras el ataque, las personas corrieron huyendo del lugar por el terror de que el animal hiriera a alguien más.

"La adrenalina lo hizo levantarse como si nada, pero ya estaba grave. Se tambaleó unos segundos y luego se desplomó. Ahí todos nos dimos cuenta de que era fatal", contó un testigo a Entérate en Línea.

Aunque el hombre fue llevado al hospital del municipio, se confirmó que llegó sin vida debido a una herida en el cuello. Ciudadanos de Fundación han expresado su tristeza por la muerte del sujeto.

A propósito de este caso, personas en redes sociales han manifestado su desacuerdo con este tipo de prácticas, asegurando que ponen en riesgo la vida de los humanos y exponen a violencia a los animales.

Es de recordar que este tipo de actividades aún se desarrollan en algunos municipios del país.