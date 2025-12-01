Homicidios en Barranquilla se reducen un 40 % en noviembre

En Barranquilla, noviembre cerró con 31 asesinatos frente a 52 que hubo durante el mismo mes del año anterior. La cifra representa una reducción del 40% de los casos y se presenta en medio del segundo mes de tregua anunciado entre las bandas delincuenciales Los Pepes y Los Costeños.

La tendencia para expertos como el profesor e investigador en temas de seguridad, Alejandro Blanco, pareciera conducir hacia un diciembre menos violento, sin embargo se cuestiona de qué manera es atribuible esta reducción a la tregua que firmaron líderes de las dos bandas, o si por el contrario son todas producto del esfuerzo de las instituciones como la Policía, quienes han logrado un importante número de capturas.

“No es estrictamente atribuible la baja de los homicidios a la tregua. Sobre todo, porque no es clara la metodología, no son claras las formas cómo se miden y creo que esto tiene que ver con que fue un pacto no entre las bandas criminales y el Estado, sino un pacto entre bandas criminales. Lo que hace difícil metodológicamente establecer una respuesta”, expresó el experto.

Así está la seguridad en Barranquilla

De hecho, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char a través de su cuenta de X destacó la reducción, no solo del 40% de los asesinatos, sino también de un 31% en el hurto a personas, un 75 % al robo de comercios y un 75% de la extorsión. Cifra que atribuye al trabajo realizado conjuntamente con la Policía Metropolitana y el Ejército, al hacer más presencia en los barrios.