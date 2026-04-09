En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Oficinas de pasaportes
Paro Nacional por predial
Desmanes en Copa Libertadores
Procuraduría

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Identifican a colombiano herido en operativo de EE. UU. contra supuesta narcolancha

Identifican a colombiano herido en operativo de EE. UU. contra supuesta narcolancha

En el mismo hecho del 19 de marzo murieron dos ecuatorianos. Autoridades confirmaron las identidades de los ocupantes de la lancha.

La acción militar de los EE.UU. contra la supuesta 'narcolancha' fue el 19 de marzo.
La acción militar de los EE.UU. contra la supuesta 'narcolancha' fue el 19 de marzo.
Foto: Captura pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad