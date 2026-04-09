Identifican a colombiano herido en operativo de EE. UU. contra supuesta narcolancha

Identificaron a ciudadano colombiano herido en operativo de EE. UU. contra supuesta narcolancha. Su nombre es José David Torres Hurtado, de 21 años, quien presenta graves lesiones en su cuerpo por las quemaduras a las que se expuso durante la intervención militar del Comando Sur de Estados Unidos el pasado 19 de marzo.

La información fue dada a conocer, luego de días de incertidumbre. El organismo detalló que el ciudadano colombiano se mantiene internado en la Unidad de Quemados del Hospital San Juan de Dios y “su condición es delicada”, según el parte médico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica señaló que, para el caso de las víctimas mortales, estos fueron identificadas como Pedro Ramón Holguín Holguín, de 40 años, y Carlos Manuel Rodríguez Solórzano, de 34 años, de nacionalidad ecuatoriana.

Hay que recordar que el pasado 19 de marzo se desarrolló una operación por parte del comando Sur de Estados Unidos contra una narcoclancha en aguas de Pacífico, según informó la Casa Blanca. Posteriormente, el gobierno de Costa Rica confirmó que oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas recibieron de fuerzas estadounidenses dos cuerpos sin vida y un hombre herido.



Con esto se descarta que tres sanandresanos, que permanecen desaparecidos desde ese mismo mes, estuvieran entre las víctimas, luego de salir en lanchas del archipiélago.

Por el momento, no se confirma el departamento de origen de Torres Hurtado, quien está bajo grave condición médica.