Identifican a responsables de cobro a turista por paseo en coche en Cartagena; devolverán el dinero

A las denuncias de abusos y cobros excesivos a turistas, se la suma un nuevo capítulo en Cartagena. Una turista canadiense denunció que fue víctima de una presunta estafa al momento de pagar por un paseo en coche en el centro histórico.

Según el relato la mujer, lo que debía ser un cobro de 100 mil pesos a través de su tarjeta de crédito terminó siendo un pago de más de 17 millones de pesos.

“En mi penúltimo día en Cartagena decidí explorar la ciudad en un paseo en coche, en la Plaza Fernández de Madrid, un conductor llamado Iván González, me cobró 480 mil pesos, después de negarme me cobraron 100 mil pesos, y cerca a la Torre del Reloj una mujer de pelo trenzado se acercó y me cobró utilizando la máquina de tarjeta de crédito, tuve un total de tres transacciones sin que la chica me proporcionara un recibo”, contó.

La turista aseguró que en total le hicieron tres transacciones bajo el pretexto de problemas con la conexión a Internet.

“La primera vez que usé American Express que la transacción no se había realizado, luego si mi tarjeta RBC y me dijeron que la conexión wifi era inestable así que la transacción tampoco se realizó (…) la tercera vez sí se realizó y ella me dijo bienvenida a Cartagena, disfruta el paseo”.

La extranjera sólo se percató del insólito hecho al día siguiente en los movimientos de su cuenta bancaria, y tras alertar a las autoridades, el conductor del coche y la mujer implicada en el cobro fueron identificados.

“Se han identificados a todos los actores implicados en este tema, y se ha ido recuperando primero seis millones de pesos, luego hay un compromiso de las personas que están involucradas en la devolución del dinero al turista, y seguimos investigando el hecho con Policía, Sijín, y todos los entes que sean necesario”, sostuvo Cesareo Buj Hernández, secretario del interior de Cartagena.

El funcionario además aseguró que este tipo de hechos no se puede permitir, porque causando daños al turismo, por lo que el caso sigue en investigación.

“La imagen de Cartagena tenemos que hacerla respetar, y sobretodo nosotros los locales, las autoridades, las personas que viven del comercio cartagenero, y todos aquellos que nos visitan también (…) yo le hago una recomendación a todos los turistas es que antes de utilizar un servicio verifiquen los precios, verifiquen si se trata de un servicio legal”, aseguró.

La Asociación Cartagenera de Cocheros se pronunció rechazando el hecho, y anunciaron que retiraron de su cargo al conductor.

“Respetuosos del debido proceso, pusimos a disposición de las autoridades competentes, todo el acompañamiento por parte de nuestros voceros para brindar colaboración e información que permita esclarecer lo ocurrido”, indicaron.

