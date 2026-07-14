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Incrementan pie de fuerza de la Policía en el mercado de Barranquillita

La estrategia en Barranquillita hace parte del plan Megazona Segura para recuperar espacios críticos, combinando pie de fuerza, videovigilancia, iluminación y control al espacio público.

Megazonas seguridad Barranquillita.jpg
Presencia de las autoridades en Barranquillita.
Foto: Alcaldía de Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

Tras la visita en Barranquilla del director nacional del Gaula, el coronel Édgar Correa, la Alcaldía y la Policía Metropolitana acordaron una serie de estrategias para recuperar la seguridad en las calles de la ciudad, en especial en las zonas comerciales que hoy son blanco de ataques extorsivos.

Entre las principales medidas está la puesta en marcha de la primera Megazona Segura en el sector de Barranquillita, un modelo que incluye la instalación de cámaras de seguridad, alarmas y mejores equipos de comunicación; capacitaciones y mesas de trabajo constantes con los comerciantes; campañas directas para frenar la extorsión y el hurto, y jornadas de aseo, recuperación del espacio público y control de la ilegalidad.

Esta estrategia, que cubre las zonas de los CAI Barranquillita y Aduana y busca replicarse en otros sectores comerciales, ya ha permitido 16 capturas en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego y hurto a personas, con recuperación de elementos; así como tres capturas por orden judicial y 1.827 órdenes de comparendo aplicadas bajo el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

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“Esta Megazona Segura no se quedó en el discurso. Hoy Barranquillita tiene presencia permanente, tecnología y resultados”, dijo Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Además de la vigilancia, se consolidaron las Redes de Apoyo y Comunicaciones, en las que participan comerciantes, trabajadores y equipos de seguridad privada para circular información en tiempo real que permita reaccionar de inmediato ante cualquier emergencia.

A su vez, se definieron estrategias como los cuadrantes lineales y microcuadrantes, que son zonas críticas elegidas por los mismos comerciantes para tener vigilancia prioritaria.

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