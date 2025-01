Indígenas Zenú protestan porque Gobierno nada que les titula las tierras que les entregó

Unas 4.800 personas, miembros de 19 cabildos indígenas del pueblo Zenú, se tomaron desde el 20 de enero tres fincas en el municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, para presionar un diálogo con el Gobierno Nacional que aseguran, les incumplió la promesa de entregarles la titulación de los predios que en marzo pasado el presidente Gustavo Petro les entregó en una ceremonia que se quedó en lo simbólico.

Se trata de las haciendas Simba, Potosí y La Laguna, las cuales serían destinadas a indígenas Zenú de Sucre porque "les corresponden por ancestralidad". A pesar de que fue realizada toda una ceremonia en la que se daba cuenta del protocolo de entrega, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aún no da razón sobre el retraso en la titulación.

Publicidad

"El año pasado (marzo) nos las entregaron, pero solo simbólicamente. Ante la demora, hubo una mesa de trabajo en julio, en la que nos pidieron paciencia porque supuestamente en septiembre estarían los predios listos. Nunca recibimos respuesta. En noviembre los volvimos a buscar y nos dijeron que en diciembre, pero nada. Ya hicimos una toma de las fincas porque sentimos que no han hecho nada", contó Udabel Pérez, cacique indígena de Palmito, Sucre.

Para el caso, lo único que los indígenas Zenú saben es que estas fincas se encuentran bajo la administración de la SAE y que fueron entregadas bajo la figura de comodato, a 20 años, a la empresa Comercializadora El Tamaral. Estos últimos aseguraron al cacique Ubadel que no han logrado un acuerdo con la SAE y que hasta que esto no se dé uno al respecto, no se van a ir del sitio.

Es así como esta empresa comercializadora ahora comparte los pasos entre la casa y los cultivos con la multitud de indígenas que ahora advierten que ya llegaron para no irse.

Publicidad

Incluso, el pueblo indígena Zenú dice estar dispuesto a bloquear los departamentos de Córdoba y Sucre a partir del viernes si el Gobierno Nacional no hace presencia en el sitio y busca un diálogo con ellos.

"Nosotros nos vinimos con cambuches, hamacas y no importa si dormimos en el piso. Nos fuimos de muda. Si no hay este viernes una respuesta, el lunes nos vamos a las vías", explicó.

Al respecto, Blu Radio consultó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre el proceso, a lo que indicaron que están a espera de respuesta por parte de la SAE, para la entrega oficial de los mismos.