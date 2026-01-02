En vivo
Inicia etapa de reversión del proyecto Autopistas del Caribe

Inicia etapa de reversión del proyecto Autopistas del Caribe

 El proceso se extenderá hasta el 21 de julio de 2026 e incluye la operación temporal de seis estaciones de peaje mientras la infraestructura vial retorna al Estado.

