Inicia etapa de reversión del proyecto Autopistas del Caribe

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que este viernes inició formalmente la etapa de reversión del proyecto IP – Autopistas del Caribe, correspondiente al corredor de carga Cartagena–Barranquilla, un proceso que tendrá una duración de 200 días y se extenderá hasta el 21 de julio de 2026.

Según la ANI, esta fase marca un hito clave para el cierre ordenado del contrato de concesión y la transición progresiva de la infraestructura al Estado. Durante este periodo, el concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. continuará a cargo de la operación y el mantenimiento de los 253 kilómetros del corredor, así como del recaudo en las seis estaciones de peaje existentes: Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa.

Autopistas del Caribe // Foto: ANI

El cronograma contempla que entre febrero y junio de 2026 se realicen recorridos técnicos conjuntos entre la ANI, el INVIAS, la concesión y la interventoría, con el objetivo de elaborar los inventarios de infraestructura y bienes necesarios para la reversión integral del proyecto. En febrero también está prevista la entrega de los tramos Cartagena–Calicanto y Sao–Ternera al Distrito de Cartagena.

La reversión total del corredor y de las estaciones de peaje al INVIAS se llevará a cabo el 22 de julio de 2026 a la medianoche. Ese mismo día, la ANI, la concesión y la interventoría darán inicio al proceso de liquidación del contrato de concesión, con el que se cerrará de manera ordenada y transparente el ciclo contractual del proyecto Autopistas del Caribe.