Investigan a personero de Chiriguaná por presunta participación indebida en política

La Procuraduría tiene en la mira a más de 180 funcionarios de todo el país por su presunta participación indebida en política, una extensa lista a la que hoy se suma Sergio Andrés Jiménez Orellano, personero del municipio de Chiriguaná, sur del Cesar.

La investigación surge a partir de un video publicado en redes en el que, según advierte la Procuraduría, el funcionario al parecer aprovecha una intervención para hacer “afirmaciones acerca de la importancia de ejercer el voto en las próximas elecciones”.

Lo más comprometedor aún es que, presuntamente, en sus declaraciones el personero también habría hecho “énfasis en su desacuerdo con las posibles acciones del presente gobierno, tildándolos de corruptos y otros términos alusivos”.

A partir de esto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar identificará si la conducta de Jiménez Orellano es constitutiva de falta disciplinaria y establecerá si hay responsabilidad.



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Otra investigación

En 2025 este personero ya había sido investigado por la Procuraduría por el presunto maltrato a una mujer, ocurrido un año antes, el 28 de abril de 2024. Ese día, según denunció la víctima Eidys Johana Díaz Carranza, el personero habría llegado en estado de embriaguez hasta la casa de ella y allí la habría insultado y golpeado, causándole heridas que, según dictamen de Medicina Legal, le produjeron una incapacidad de ocho días.

En esa oportunidad la afectada, en declaración rendida a las autoridades, también aseguró que el implicado ocasionó daños a muebles y enseres en su vivienda.

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Por estos hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar, el 24 de mayo de 2024, abrió investigación disciplinaria en contra del funcionario.

“Después de evaluar las pruebas y testimonios, el despacho consideró procedente formular cargos ya que, eventualmente, Jiménez Orellano comprometió su responsabilidad, presuntamente, al cometer las faltas disciplinarias, de acuerdo con lo descrito como delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno, según lo contemplado en el Código Penal”, informó el ente de control en ese momento.