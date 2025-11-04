En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Juez niega que sea usado en juicio declaraciones en las que Nicolás Petro se autoincriminó

Juez niega que sea usado en juicio declaraciones en las que Nicolás Petro se autoincriminó

Tanto el acta de compromiso firmado para un preacuerdo como el interrogatorio realizado a este quedarán por fuera del juicio, tal como lo pidió la defensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad