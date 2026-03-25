La Banda de Baranoa será Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, tras aprobación en Senado

Los sueños musicales de un niño de 10 años que corría por las calles de Baranoa, Atlántico, para hacer de la música su fuente de vida, hoy es un proyecto que cumple 30 años de funcionamiento y que este martes fue aprobado para ser declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Se trata de La Majestuosa Banda de Baranoa de Hilton Escobar, un referente musical en el departamento del Atlántico, cuyas notas musicales no solo han sonado en Estados Unidos y Europa, sino que incluso fueron llevadas a Corea del Sur, a tocar en una ciudad limítrofe con Corea del Norte, donde se libró la guerra de Corea, para rendir honores a los héroes militares colombianos que hicieron parte del Batallón Colombia.

Su trayectoria le han permitido impactar positivamente en la vida de 7.000 niños y jóvenes del Atlántico, quienes han recibido una formación artística integral que, incluso, los ha llevado a seguir con su carrera musical fuera del país.

Este reconocimiento se da a partir de la aprobación en cuarto y último debate de un proyecto de ley presentado por el senador Pedro Flórez en coautoría con otros congresistas de la bancada Caribe, quienes destacan el aporte de esta banda al desarrollo cultural de Baranoa.



“Hoy el corazón del Atlántico late más fuerte en el Congreso de la República. Como ponente, me llena de orgullo anunciar la aprobación en cuarto y último debate del proyecto que reconoce a la Banda de Baranoa como patrimonio cultural e inmaterial de la Nación. Este no es solo un logro legislativo, es un acto de justicia con quienes han mantenido viva nuestra identidad a través de la música, la tradición y la historia”, manifestó el senador Pedro Flórez.

Además, a partir de la aprobación de este proyecto de ley se proyecta la entrega de recursos para la restauración y reparación de la sede de la banda, ubicada en Baranoa, tras reconocerlo como lugar de crecimiento académico musical para las futuras generaciones.