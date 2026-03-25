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La Banda de Baranoa será Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, tras aprobación en Senado

La organización musical cumple 30 años de servicio en el departamento del Atlántico.

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