La Lectura del Bando será vigilada por 600 policías: Distrito

La capital del Atlántico hoy se mueve al ritmo del Bando y la puesta en escena que liderará la reina de la fiesta, Michelle Char, ante más de 18.000 carnavaleros que lleguen esta noche al estadio Romelio Martínes.

Para esta Lectura del Bando, el primer gran evento de los precarnavales, las autoridades diseñaron un plan de seguridad que incluye la presencia de 600 policías dentro y fuera del Romelio. Así lo informó el secretario de Seguridad del Distrito, Yesid Turbay.

“aquí estamos trabajando 24 horas, tenemos preparado un evento muy especial para que nuestra ciudadanía disfrute desde el mismo momento del ingreso donde contamos con tres anillos de seguridad que nos van a permitir tener el mejor de los operativos, desde el primer momento la gente va a tener que estar con su boleta en la mano para poder ir pasando lo del tercero al segundo y al primer anillo”.

El Secretario de seguridad también precisó sobre varios cierres viales que irán desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la medianoche: en la calle 74 entre carreras 43 y 46, carrera 44 entre calles 74 y 75 y carrera 45 entre calles 74 y 75, además de la circulación en sentido sur-norte en la calle 75 desde la carrera 43 hasta la carrera 48.



Igualmente, un Puesto de Mando Unificado se instalará a las 3:00 de la tarde, posterior a una visita de verificación en el estadio, cuyas puertas se abrirán a las 4:00 p.m.

Este año La Lectura del Bando rendirá un homenaje a la base cultural del Carnaval, en una puesta en escena titulada ‘Raíz Negra’, que contará con la participación de más de 700 artistas y un despliegue técnico y tecnológico que incluye video mapping, drones, pantallas LED de gran formato y sonido envolvente.

La Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, acompañada del Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, y de los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, será la encargada de decretar oficialmente el goce del Carnaval hasta el Miércoles de Ceniza, en este importante acto simbólico que marca el inicio de la fiesta.

“Invito a todos los barranquilleros y visitantes a que me acompañen en la Lectura del Bando 2026, para dar inicio a la fiesta más grande de Colombia. Estoy muy feliz y emocionada de celebrar nuestras raíces, nuestra historia y dar el inicio oficial a la fiesta más grande de Colombia”, expresó la Reina del Carnaval.

La puesta en escena titulada ‘Raíz Negra’, bajo la dirección de Pedro Díaz, tendrá cinco escenas unidas por un hilo conductor representado por elementos como el tambor, el turbante y las cuerdas, que buscan evocar la memoria y la resistencia de la diáspora africana,dándole vida a los ritmos de las Antillas, Palenque y otras manifestaciones propias del Carnaval de Barranquilla.

El evento contará con el cierre musical de Grupo Niche, Iván Villazón, Chelito de Castro y los champeteros J Black, Cofee el Cafetero, Jader Tremendo y Luister La Voz.