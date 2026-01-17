En vivo
Caribe

La Lectura del Bando será vigilada por 600 policías: Distrito

Todo está listo para el primer gran evento de los precarnavales, que comenzará a las 8 de la noche en el Estadio Romelio Martínez. Más de 700 artistas acompañarán a la reina de la fiesta, Michelle Char Fernández.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

