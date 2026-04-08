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Las dudas que despierta en Atlántico la hoja de ruta del Gobierno para paz urbana con bandas

Mientras ‘Los Costeños’ consideran que no es clara, expertos en seguridad temen a que no haya tiempo para implementarla.

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Digno Palomino, máximo cabecilla de 'Los Pepes', y Jorge Díaz, alias 'Castor, jefe de la banda 'Los Costeños'.
MinInterior
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de abr, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

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