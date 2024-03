Lo que se recoja irá al tema de pérdidas: Mauricio Gómez por "vaca" para aliviar costo de energía

Luego de que el senador Mauricio Gómez propusiera que la bancada Caribe ponga en marcha una "vaca" que contribuya al alivio de los bolsillos de los ciudadanos del Caribe, el congresista explicó cómo funcionaría la iniciativa para ayudar, según él, a los menos favorecidos de la costa Caribe a pagar el recibo de la luz.

"Esto es una protesta"

De acuerdo con el senador Gómez, este es un "mensaje contundente", luego de que el presidente se comprometiera hace veinte días con la bancada Caribea radicar la reforma de servicios públicos del 94 y no han radicado el proyecto de ley.

"El presidente se comprometió a muchas cosas que tienen que ver con la tarifa y todavía no ha pasado la primera. Yo como senador de la costa Caribe estoy diciendo que habrá un estallido social, porque aquí la gente no tiene como pagar una factura más. Estamos desesperados y ya no sabemos cómo más decirlo ni qué más hacer. La gente aquí en la costa Caribe tiene que tomar una decisión entre pagar el colegio del hijo y pagar la luz o hacer mercado y pagar la luz. Respecto a la "vaca" de Antioquia debo decir que una vía 4G es importante, es la infraestructura del país, pero la luz y el agua son necesidades básicas. En el caso de la costa Caribe, la luz es una necesidad básica insatisfecha. Esto es una vaca solidaria y voluntaria", indicó el congresista.

A su vez, hizo un llamado a los gobernadores de la costa Caribe para que le digan al presidente que desde la región se pone un dinero y el gobierno coloca otra para solucionar el problema de fondo.

"Si la gente no puede poner hago un llamado a los gobernadores de la costa Caribe para que le digan al presidente que nosotros ponemos una platica, pero ellos que pongan otra, pero solucionemos esto porque no podemos seguir así", aseveró.

¿La iniciativa terminaría beneficiando a los privados?

"No, para nada. Lo que se recoja tiene que ir directo al tema de pérdidas, que es lo que se le está cobrando al usuario y es lo que le estamos pidiendo al gobierno Petro que asuma y solo dicen no tenemos plata, pero sí tienen plata, lo que pasa es que no tienen la voluntad política para gastarse la plata en lo que tienen que gastarse la plata", explicó Gómez.

Escuche la entrevista aquí: