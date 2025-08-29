Los ríos como ejes del futuro urbano: Montería lideró el River City Global Forum 2025

Un encuentro internacional que convocó a más de 60 alcaldes y expertos de diferentes regiones del mundo con el objetivo de repensar la relación de las ciudades con sus cuerpos de agua, especialmente los ríos. El foro sirvió como espacio para el intercambio de experiencias, tecnologías y estrategias que promuevan la integración del recurso hídrico en el desarrollo social, económico y ambiental de las urbes.

Del 25 al 28 de agosto, la ciudad de Montería fue sede del River City Global Forum 2025, un encuentro internacional que reunió a alcaldes, científicos, urbanistas y líderes ambientales de más de 15 países. El foro giró en torno a un objetivo común: repensar el papel de los ríos en la planificación urbana sostenible y reconocer su potencial como ejes estructurantes del desarrollo social, económico y ambiental.

Uno de los temas más relevantes fue la presentación de proyectos que integran el río como parte activa de la ciudad, destacando el caso de Montería. Su alcalde, Hugo Kerguelén, señaló que durante el evento se compartieron aciertos y desaciertos en torno a la relación de las ciudades con sus cuerpos de agua, con el fin de construir aprendizajes colectivos. En sus palabras, el foro permitió "intercambiar conocimiento para hacer más eficientes nuestras decisiones urbanas, aprovechando experiencias globales".

Kerguelén expuso ante los asistentes una serie de proyectos que han transformado el entorno del río Sinú, como la Ronda del Sinú, parque lineal que se ha desarrollado durante más de 25 años como parte de un proceso continuo de ordenamiento territorial.

También se presentaron iniciativas como Businú, el primer sistema de transporte fluvial público en la ciudad; el nuevo tercer puente vehicular en construcción; y el ambicioso Parque de las Lagunas, un espacio verde de 30 hectáreas que rehabilita áreas ambientalmente degradadas donde anteriormente funcionaban lagunas de oxidación. El alcalde explicó que estas intervenciones responden a una visión a largo plazo, respaldada por un plan maestro con estudios técnicos en fase 3, pensado para ser continuado por futuras administraciones.

Montería lideró el River City Global Forum 2025 Foto: Blu Radio

Desde una perspectiva nacional, Carlos Eduardo Correa, exministro de Ambiente, resaltó la relevancia de este segundo River City Forum (diez años después del primero), como plataforma para impulsar el compromiso global con los ecosistemas acuáticos. Subrayó que "los ríos deben verse como elementos de integración y sostenibilidad en las ciudades", y recalcó que, aunque ha crecido la conciencia ambiental en Colombia, aún es necesario acelerar las acciones ante desafíos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

El evento también sirvió para posicionar a Montería como ejemplo de urbanismo sostenible a escala regional. Así lo destacó Elkin Velásquez, director regional de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe, quien afirmó que la ciudad representa un referente para otras urbes de la región, al haber estructurado su modelo de desarrollo en torno a una planificación integrada que articula lo económico, lo social y lo ambiental. Añadió que "Montería da un mensaje claro: es posible avanzar en la implementación de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si hay continuidad, visión y trabajo articulado con las comunidades".

En el plano internacional, Angélica Gutiérrez, directora global del Programa de Sostenibilidad del Agua del Grupo de Observaciones de la Tierra, hizo énfasis en la importancia de fortalecer el liderazgo local en la protección de los ríos. Según ella, los ríos han sido tradicionalmente espacios olvidados o maltratados, a pesar de que afectan directamente la vida de todas las personas aguas abajo. Indicó que "los ríos no son propiedad de nadie, pero todos dependemos de ellos", y expresó su expectativa de que del foro surja una coalición de alcaldes comprometidos con la defensa y recuperación de sus cuerpos de agua.

A lo largo del foro, las conversaciones giraron en torno a las oportunidades y retos que enfrentan las ciudades en relación con sus recursos hídricos. Se abordaron temas como el uso de tecnologías para la gestión del agua, estrategias de planificación urbana resiliente y casos exitosos de renaturalización de entornos fluviales.

Concluido el evento, los asistentes coincidieron en que la transformación de las ciudades alrededor de sus ríos no solo es deseable, sino urgente. Montería, al acoger este diálogo global, se consolidó como un referente de cómo una ciudad intermedia puede liderar con acciones concretas la transición hacia un modelo urbano más equitativo, sostenible y resiliente

