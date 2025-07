Mamá de Tatiana Hernández ventila otra versión del caso: "A funcionario se le escapó comentario"

La incertidumbre persiste más de tres meses después de la desaparición de Tatiana Hernández, una joven estudiante de medicina de 23 años, en Cartagena.

Su madre, Lucy Díaz, continúa liderando la búsqueda con la esperanza inquebrantable de hallar con vida a su hija, vista por última vez el pasado 13 de abril en los espolones de la avenida Santander.

Este jueves 24 de julio, Díaz fue invitada a una sesión del Concejo Distrital, donde se discutía el funcionamiento de las cámaras de seguridad en la ciudad, clave para esclarecer casos como el de su hija.

En su intervención, con la voz entrecortada por la emoción, relató el dolor de no tener noticias de Tatiana desde hace más de 100 días. “Llevo 102 días sin saber de su paradero, teniendo en cuenta que ella está viva”, afirmó ante los concejales.

Tatiana Alejandra Hernández, mujer desaparecida. Foto: suministrada

Una de las denuncias más contundentes hechas por la madre de Tatiana apunta a la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad en el sector donde fue vista por última vez la joven.

“Desafortunadamente, por las cámaras que no funcionaban en esa zona, no he podido llegar a su paradero”, aseguró, mientras cuestionaba la efectividad del sistema de monitoreo en Cartagena.



¿Cuál es la nueva versión del caso de Tatiana Hernández?

Pero el testimonio de Díaz fue más allá: reveló una posible pista que, hasta ahora, no había sido de conocimiento público. “A un funcionario de la Fiscalía se le escapó un pequeño comentario donde dicen que Tatiana sí se levantó de los espolones y salió hacia Bocagrande”, dijo.

Sin embargo, al no haber imágenes que respalden esa versión, la madre cuestiona su validez y exige que se investigue a fondo.

Entre ellos hay comentarios que se les están saliendo muy por los lados, pero nosotros como familia los estamos escuchando señaló Lucy Díaz

La frustración también se extendió hacia el actuar de Distriseguridad, entidad que debía rendir cuentas ese día ante el Concejo, pero cuyo director no asistió, aplazando la sesión.

Díaz lamentó la falta de apoyo institucional y aseguró que ha enfrentado sola la carga emocional y económica desde la desaparición de su hija: “Quiero que ustedes entiendan el dolor y el sufrimiento que he tenido en esta ciudad, donde no he tenido ningún apoyo del distrito. Llevo tres meses pagando arriendo por mi cuenta”.

La búsqueda de Tatiana Hernández ha incluido operativos en tierra y mar. Incluso, se contrató una empresa chilena especializada para inspecciones subacuáticas, sin que hasta ahora haya resultados concluyentes. La Alcaldía mantiene vigente una recompensa de hasta $200 millones para quien brinde información sobre su paradero.

Mientras tanto, el clamor de Lucy Díaz resuena con más fuerza, exigiendo no solo respuestas, sino también acción y compromiso por parte de las autoridades. “Estoy destrozada”, concluyó, dejando claro que no dejará de buscar a su hija hasta encontrarla.



Búsqueda de Tatiana Hernández

La Alcaldía de Cartagena mantiene habilitadas varias líneas para recibir información relevante sobre el caso: 123 (Policía Nacional), 122 (Fiscalía), 3214732045 (Centro Automático de Despacho), 3225072370 (Alcaldía) y 3233190810 (Distrito).