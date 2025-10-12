Más de 36.000 vehículos han circulado por vías del Atlántico en este puente festivo

Con un plan especial la Policía del Atlántico informó que reforzó su dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que transitan por las vías del departamento en el final de esta temporada de vacaciones.

En ese sentido, la capitán Lizbeth Herrera, jefe Seccional de esta dependencia de la Policía, destacó que hasta la noche de este sábado no se presentaron accidentes graves en las vías, pese al alto flujo vehicular que supera los 36.000 vehículos.

“Entre el 10 y el 11 de octubre se registró una movilidad total de 36.704 vehículos, de los cuales 17.772 salieron y 18.932 ingresaron al Atlántico, movilizándose por los corredores viales: Vía al Mar, Oriental y Cordialidad, que se encuentran en buen estado”, informó la oficial.

Las medidas anunciadas por la Seccional de Tránsito incluyen operativos de control a buses, busetas y motocicletas en los 8 ejes viales del Atlántico, con el fin de garantizar la seguridad en el transporte interdepartamental e intermunicipal y prevenir los asaltos en las carreteras u otros hechos delictivos que se puedan presentar, además de detectar factores de riesgo de accidente en los que puedan estar involucrados este tipo de vehículos.



Con estos controles también se busca corroborar si los conductores a cargo de los automotores tienen o no licencias de conducción, para verificar que el manejo, sobre todo de buses y busetas, esté siendo ejercido por personas idóneas.

Así mismo, se desplegarán uniformados de especialidades como Sijín, Gaula, Policía de Infancia y adolescencia, y de Turismo en puntos estratégicos, especialmente en aquellos lugares que reúnen ciudadanos para descansar y celebrar como balnearios, playas y parques.

Por último, las autoridades pidieron a los viajeros tener en cuenta las restricciones para vehículos de carga de 3.4 toneladas este lunes de 10:00 de la mañana a 11 de la noche.