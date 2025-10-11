En vivo
Gobernación de Antioquia tiene 27 frentes de obras para mejor movilidad en puente festivo

Gobernación de Antioquia tiene 27 frentes de obras para mejor movilidad en puente festivo

El paso por Sinifaná, entre Amagá y Bolombolo, continúa restringido solo para motocicletas y vehículos livianos, con horarios de cierre parciales durante el día.

Vías en Antioquia
Cortesía Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Los equipos de la Secretaría de Infraestructura Física trabajan con maquinaria amarilla en corredores del Suroeste, Occidente, Oriente y Bajo Cauca, especialmente en tramos como Fredonia–Puente Iglesias, Andes–Jardín, Venecia–La Mina y Frontino–La Herradura.

Precisamente en Puente Iglesias sigue rigiendo una restricción para vehículos de carga que explicó Gissed Milena Martínez Echeverri, secretaria encargada de Infraestructura.

"Se mantiene la restricción de carga para vehículos con peso superior a 17 toneladas en el sector de Puente Iglesias. Solo pueden circular automóviles, buses y camiones de dos ejes", destacó.

El paso por Sinifaná, entre Amagá y Bolombolo, continúa restringido solo para motocicletas y vehículos livianos, con horarios de cierre parciales durante el día.

Pese a las lluvias, los principales ejes viales permanecen habilitados, aunque las autoridades recomiendan conducir con precaución y acatar las indicaciones de los controladores viales.

Entre las medidas especiales para el retorno se destaca dos reversibles, uno hacia el Oriente y otro hacia el Suroeste del departamento, como detalló también la secretaria de infraestructura.

"En el Túnel de Oriente tendremos programado un reversible que operará solamente en el sentido Rionegro - Medellín, entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, el día domingo y lunes festivo. En el peaje de Amagá, se implementará el reversible entre las tres de la tarde y las seis pm, el lunes festivo", confirmó.

Finalmente, autoridades reiteraron a los viajeros la importancia de transitar con precaución y evitar conducir bajo la lluvia o en estado de embriaguez.

