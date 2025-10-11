Más de un millón de vehículos se movilizarán por las vías de Antioquia en el puente festivo

Llegó el final de la semana de receso escolar y con ello miles de viajeros retornan a Antioquia, pero también otros aprovechan para salir de viaje aprovechando el puente festivo del Día de la Raza, ante lo cual la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia anunció que habrá 23 cuadrantes conformados por 360 policías para custodiar las vías y promover la seguridad vial.

A la par, la Gobernación de Antioquia indicó que puso en marcha un plan especial de movilidad y contingencia con el apoyo del Invías, la ANI y las concesiones viales, para garantizar la seguridad de los viajeros. Según manifestó la gerente (e) de Seguridad Vial, María Patricia Giraldo Ramírez, se realizarán controles especiales durante la salida y el retorno de vehículos hacia Medellín.

"Con monitoreo las veinticuatro horas del día. Ambulancia, grúas, personal adicional en los peajes para agilizar el paso, controles especiales durante la salida y el regreso del festivo. Todo esto en coordinación con la Policía de Tránsito, Invías, la ANI y las concesiones viales", explicó.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura Física mantendrá activos 27 frentes de maquinaria amarilla para atender emergencias y garantizar la transitabilidad en vías secundarias. Algunos corredores del Suroeste presentan cierres programados en La Sinifaná y restricciones a vehículos pesados en Puente Iglesias.



"Vamos a salir en los automotores, hacer la revisión pertinente del estado de los vehículos, que tengamos el equipo de de primeros auxilios para estos temas, respetar muy bien las señalizaciones viales, no transitar en vías que se vean inundadas, cualquier incidente reportarlos inmediatamente, tener especial cuidado con niños y adultos mayores, que son los más vulnerables", manifestó el director (e) del Dagran, Jaime Ramírez Gómez.

El Gobierno departamental entregó recomendaciones clave para viajeros: revisar el vehículo antes de salir, planificar la ruta, respetar los límites de velocidad y reportar cualquier desprendimiento de material.

Durante este puente festivo en total se movilizarán 1.400.000 vehículos y 18 municipios celebran fiestas y festivales culturales, entre ellos Ciudad Bolívar (Festival de la Mula y el Café), Jardín (Festival de Tango), Salgar (Fiestas del Cacique Barroso), Rionegro (Fiesta de la Empanada) y El Santuario (Santu Fest Hamburguesero).