Más de 80 barrios de Santa Marta se quedarán sin energía en medio de la ola de calor

Más de 80 barrios y sectores de Santa Marta estarán sin servicio de energía eléctrica entre este jueves 30 y viernes 31 de julio, debido a trabajos de mantenimiento preventivo que realizará ISA Energía en la subestación Santa Marta, ubicada en el barrio La Lucha.

Según informó la compañía, las labores se desarrollarán en coordinación con Air-e Intervenida y buscan fortalecer la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico que abastece a la capital del Magdalena.

La primera jornada de trabajos se llevará a cabo este jueves, entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, cuando será suspendido el servicio en la Zona Franca Industrial de Santa Marta y en sectores cercanos a La Acacias, Tayrona, Altos Simón Bolívar y San Miguel.

Barrios de Santa Marta que estarán sin energía

Para el viernes 31 de julio, la interrupción será más amplia y se extenderá desde las 5:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. El corte afectará a más de 80 barrios y urbanizaciones que suman más de 300.000 personas, entre ellos San Francisco, El Recreo, Las Delicias, Berlín, Los Almendros, Obrero, Betania, 20 de Julio, Cundí, Galicia, El Libertador, El Pantano, Santa Fe, Miguel Pinedo, Santa Lucía, Simón Bolívar y Villa del Río, además de varios conjuntos residenciales y sectores ubicados sobre la avenida del Libertador.



La suspensión del servicio se realizará en plena temporada de altas temperaturas que atraviesa Santa Marta, por lo que la empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos de la interrupción y proteger sus equipos eléctricos.

ISA Energía indicó que estas labores hacen parte del plan de mantenimiento de la infraestructura eléctrica y tienen como objetivo mejorar la operación del sistema y reducir el riesgo de fallas en el suministro del servicio.