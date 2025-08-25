Mil hectáreas, que pertenecían a parapolíticos, pasaran a manos de campesinos en el Magdalena

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó la recuperación de casi 1.000 hectáreas en Sabanas de San Ángel y Santa Marta, tierras que durante años estuvieron en manos de excongresistas condenados por parapolítica y familias vinculadas al paramilitarismo.

El caso más representativo es el de la hacienda Convención, con 741 hectáreas en Sabanas de San Ángel, que perteneció al excongresista José del Rosario Gamarra Sierra, condenado en 2008 por sus nexos con el Bloque Norte de las AUC. Hoy, ese terreno fue entregado a 145 familias campesinas organizadas en asociaciones locales.

“Ningún predio de la Nación debe estar en manos de particulares, y menos aún de quienes tienen antecedentes de violencia. La tierra es para quien la trabaja, y con estas recuperaciones vamos a devolver dignidad y derechos a campesinos y víctimas”, aseguró Juan Felipe Harman, director de la ANT.

Por su parte, Patricia Caicedo, asesora de la Dirección General de la ANT en Magdalena, resaltó que este paso significa reparar una deuda histórica. “En menos de dos días recuperamos 892 hectáreas. La tierra no puede seguir en manos de grupos ilegales o intereses privados. Estamos convencidos de que la tierra es para el pueblo y actuamos en consecuencia”, afirmó.

En Santa Marta también se recuperaron cuatro predios rurales: La Palestina, La Unión, Rancho Grande y El Centro, localizados en Guachaca y Bahía Concha. Uno de ellos estaba en poder de familiares de Alonso de Jesús Ramírez Torres, excongresista y exconcejal de Santa Marta, condenado en 2016 por parapolítica.

Estos lotes, algunos de ellos baldíos de la Nación, serán destinados al Fondo de Tierras para proyectos productivos con campesinos, indígenas y afrodescendientes de la zona.

Los campesinos beneficiados celebraron la entrega tras años de espera.

“Esperamos décadas para poder decir ‘esta tierra sí es mía’. Ahora queremos sembrar yuca, banano y algodón para que Sabanas de San Ángel sea una despensa agrícola del país”, afirmó Kelly Patricia Viloria Polo, integrante de Asocasan.

Estos operativos, adelantados con apoyo de la Policía Nacional y la Sociedad de Activos Especiales, forman parte de la denominada Reforma Agraria del Gobierno Nacional, recuperando predios que fueron acaparados por mafias y estructuras armadas.