Ministro Benedetti abre posibilidad a ser candidato a la Alcaldía de Barranquilla: “Me gusta”

Pese a sus declaraciones de ser un “cadáver político” a inicios de este mes y que se retiraba de la vida pública, el ministro de Interior, Armando Benedetti, no descartó este viernes desde Barranquilla lanzarse hacia la Alcaldía de la capital del Atlántico, para las elecciones locales del próximo año.

El guiño fue realizado en un evento de la cartera en la Casa Cultural La Perla en Barranquilla, donde además dio a conocer que no estará criticando las decisiones del presidente electo Abelardo De La Espriella, pues según él piensa “quedarse quieto”.

“Voy a mamar gallo, a quedarme callado y quieto. Esa sí me gusta”, fue su respuesta ante el interrogante.

Benedetti también insiste en advertir sobre la llegada de un ‘Súper Niño’ a finales de este año, del cual indicó que traerá consecuencias “desastrosas” a tal punto que abrió la posibilidad de apagones, aunque estas vienen siendo descartadas por el ministerio de Minas y Energía.



“Empieza en diciembre el ‘Súper Niño’ y va hasta marzo. Las consecuencias van a ser desastrosas, será un desastre. Aún no ha terminado julio y estamos en el fenómeno de El Niño, pero ese ‘Súper Niño’ tendrá una mega sequía que va a afectar el precio de alimentos, los fertilizantes, los embalses. Es posible que haya apagones”, agregó.

Hay que decir que no es la primera vez que Armando Benedetti habla sobre su intención de ser alcalde de Barranquilla, pues en el mes de marzo reconoció que “tenía ganas y que era una decisión tomada” tras ser invitado a una cena con varios líderes del Pacto Histórico.

“Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Todo depende del Pacto Histórico, de lo que vayan a hacer, porque ellos son los dueños de los votos. Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno. Eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char. Pero ya es hora de poner a Barranquilla que sea cosmopolita. Tiene que ser la primera ciudad de Colombia, del Caribe. No hablo del Caribe colombiano, hablo del mar internacional. Y de eso sé bastante porque es con políticas nacionales y públicas”, fueron las palabras que dijo en su tiempo ante los medios de comunicación.