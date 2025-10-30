MinMinas confirma que tarifas de energía en el Caribe se mantendrán para “garantizar” servicio

En medio de las expectativas de los habitantes del Caribe sobre nuevas reducciones en las tarifas de energía, desde Cartagena, la viceministra de minas y energía, Karen Schutt, aseguró que se requiere mantener las actuales tarifas para garantizar un servicio confiable y seguro.

Durante su paso por el Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), la viceministra explicó que, a través de una resolución que amplía el régimen especial tarifario, el gobierno busca un un equilibrio entre el usuario final al que se le mantiene la tarifa, y no se le va incrementar, y darle “oxígeno” a las empresas comercializadoras como Aire y Afinia.

“Necesitamos estas tarifas que inicialmente están para que el operador del servicio pueda seguir manteniendo un servicio confiable y seguro. Y aquí es una protección al usuario, estamos protegiendo al usuario, y nuestro deber está avocado hacia el usuario final. Garantizar una tarifa que de hecho es una tarifa que refleja en alguno de sus componentes cierto grado de eficiencia y competitividad, pero también estamos garantizando que quien presta el servicio tenga el recaudo suficiente para poder hacer las obras de mantenimiento, para poder hacer las inversiones”, sostuvo.

La viceministra además indicó que la Corte Constitucional avaló la ampliación de este régimen especial tarifario, y que el Gobierno le apunta a estabilizar la tarifa.



“Aquí es muy importante considerar que desde el año 2019 hay un régimen transitorio transitorio especial que considera las particularidades de la región Caribe. La región Caribe tiene un índice de pobreza multidimensional y energética muy alto. ¿Qué se requiere en la región Caribe para un servicio de confiabilidad de servicios? Se requieren inversiones y se requiere mantenimiento”, puntualizó.

Por otro lado, la viceministra explicó que para mejorar los estados financieros de las empresas de energía por los retrasos en los pagos de subsidios de los estratos 1, 2 y 3, el Gobierno está impulsando el mecanismo de cesión de derechos de subsidios a través de la Financiera de Desarrollo Nacional.

“Es un producto financiero, no es un crédito ni tampoco afecta a los estados financieros de las electrificadoras ¿Qué quiere decir eso? Que con la resolución donde se liquidan los subsidios ya causados y otorgados por parte de las electrificadoras a los estratos 1, 2 y 3, ellos van con esa certificación y le solicitan a la Financiera de Desarrollo Nacional que por favor le anticipen el giro de esos subsidios que el gobierno nacional va a pagar posteriormente. Evidentemente hay una tasa compensada pero en la medida en que el gobierno gire en el término de menos de un año dichos recursos será descontado ese valor que se había liquidado en materia de intereses”, detalló.

De acuerdo a la viceministra, ya hay dos empresas de energía que se acogieron a este mecanismo.

“Ya hemos hecho dos sesiones de derechos de subsidios a la empresa de energía de Putumayo que le giramos 800 millones de pesos por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional, también con la empresa Aire que le giramos aproximadamente unos 60 mil millones de pesos, y Afinia también hará parte de este esquema, que como vuelvo a dicho, es una cesión de derechos de los subsidios que esto va a permitir que las electrificadoras tengan liquidez ante esta estrechez financiera debida a ciertos gastos en los cuales están incurriendo”.