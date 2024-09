Mintransporte ratifica suspensión del cobro durante horas pico en polémico peaje Papiros

Solo en horarios establecidos, o en las llamadas 'horas pico', se dará la suspensión del cobro en el polémico peaje Papiros, luego de que así lo ratificara el ministerio de Transporte a través de la resolución 20243040043395, en el marco de las medidas que se están implementando mientras surte trámite el proceso de transición para que la Gobernación del Atlántico asuma los 12 kilómetros de vía comprendidos entre Barranquilla- Cartagena.

Siendo así, los horarios quedaron establecidos de la siguiente manera para todas las categorías: de lunes a viernes desde las 6:30 hasta las 8:00 de la mañana y, luego de ello, desde las 2:00 hasta las 4:00 de la tarde. Para el caso de los fines de semana y festivos, la exención se estipuló entre las 4:00 y 6:00 de la tarde.

Además, el ministerio de Transporte anunció que la suspensión del cobro estará vigente hasta el próximo 13 de noviembre de 2024. No obstante, fuera de las franjas deberá reactivarse el cobro con tarifa diferencial, en cumplimiento de la resolución expedida el pasado 1 de julio de 2024, teniendo en cuenta que el monto que estableció el Gobierno fue de 1.500 pesos para las categorías C1 y C2.

Sin embargo, la medida sigue siendo rechazada por los manifestantes que aún adelantan vigilias en el peaje ‘Papiros’, pues advierten que nunca se acordó una tarifa diferencial en las más de 27 mesas técnicas desarrolladas con la Agencia Nacional de Infraestructura y que, siendo así, seguirán rechazando que se reactive el cobro en la caseta.

"Nunca llegamos a un acuerdo de tarifa diferencial, lo que siempre se habló fue que el cobro quedara suspendido para categorías C1 y C2, entonces no la aceptamos. Hoy en día nos están diciendo que el anterior ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se equivocó; pero eso no nos interesa a nosotros, no nos pueden venir a cambiar nuestros acuerdos", dijo.

A esta voz también se sumó la de Steven Pérez, otro de los manifestantes del peaje ‘Papiros’, quien reitera que solo abandonarán la protesta si se emite una nueva resolución que congele nuevamente los cobros.

"Pero también estamos dispuestos a levantar las protestas si la ANI ratifica que no habrá cobro para categorías C1 Y C2 mientras se da la segregación de la vía", dijo.

Así mismo, también aplicará tarifa diferencial conforme a lo estipulado en la resolución del pasado 18 de junio de 2023 para las categorías C3 en adelante.