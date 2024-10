Monumental trancón en la vía Puerto Colombia- Barranquilla por cobros en el peaje Papiros

A través de redes sociales fueron múltiples las quejas que varios conductores dieron a conocer mientras se encontraban represados en un monumental trancón de vehículos que superaba, inclusive, los 4 kilómetros en la vía Puerto Colombia- Barranquilla durante la noche de este domingo.

De acuerdo con algunos usuarios que, entre otras cosas, compartieron por medio de algunos videos la magnitud del trancón que los llevó a tener que esperar más de dos horas, todo habría sido por cuenta de las demoras en el cobro del polémico peaje Papiros que, recordemos, se reactivó desde el pasado mes de septiembre para las categorías I y II.

De hecho, la situación llevó a que los conductores de vehículos expresaran su molestia e invitaran a no pagar el peaje por considerarlo ilegal.

"No, no, señor, no señor, llevamos más de una hora en este trancón. ¡Esto es ilegal! No señor, no paguen, no paguen", puede escucharse en uno de los videos compartidos.

Como se recordará, el cobro se encuentra exento en unos horarios específicos que se acordaron entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI; la gobernación del Atlántico y el comité 'No Más Peaje Papiros', que van desde las 6:30 hasta las 8:00 de la mañana; y luego de 2:00 a 4:00 de la tarde de lunes a viernes.

Así, para los fines de semana, incluidos festivos, hay paso libre en el horario comprendido entre 4:00 y 6:00 de la tarde recordando que, la reactivación de este cobro se dio bajo una tarifa diferencial de $1.500 pesos para las categorías I y II.

Esto, mientras surte trámite el proceso de transición para que la gobernación del Atlántico asuma la operación y/o mantenimiento de los 12 kilómetros comprendidos entre Barranquilla- Puerto Colombia y que, de esta manera, se logre desmontar la caseta de recaudo, como parte de los compromisos adquiridos entre las partes.