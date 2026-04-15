Mujer denunció a su expareja por amenazas de muerte y en cuestión horas lo capturaron

Una denuncia a tiempo permitió salvarle la vida a una joven de Malambo que estaba bajo amenaza de muerte por parte de su expareja sentimental: hasta hizo que se retirara de la universidad porque le decía que, si la veía en la calle, la mataba.

La víctima, cuya identidad es protegida por las autoridades, decidió denunciar su caso el pasado martes 14 de abril ante la Fiscalía tercera local de Malambo. Llegó llorando a pedir ayuda porque había recibido un ultimátum: su pareja, supuestamente, ya tenía el arma para disparar contra su vivienda y contra todo el que estuviera en ella.

Solo fueron cuestión de horas para que se lograra la expedición de una orden de captura por violencia intrafamiliar, tras la gestión de la misma de el fiscal que atendió el caso y, en una destacada rápida reacción de la Policía Metropolitana de Barranquilla, capturaron al hombre el mismo martes, mientras la víctima estaba resguardada por la Policía.

Según su testimonio, este hombre, identificado como David José Bolaños García, de 24 años, le aseguraba que pertenecía a una banda criminal y que incluso ya había “pagado” por su vida. Incluso, le decía que le iba a quitar la niña que tenían para entregarla a una banda delincuencial.



Este testimonio será usado en contra de Bolaños, cuya captura será legalizada. Además, este hombre presuntamente había apuñalado a una expareja en un hecho anterior, lo que reforzó la urgencia de actuar para evitar una tragedia.

“Se logró anticipar un posible feminicidio”, indicó una fuente de la Fiscalía a Blu Radio, quien resaltó que la actuación de la justicia de manera preventiva permitió salvarle la vida a esta mujer quien estaba bajo riesgo.

